Agente penitenciário é preso em Mogi após disparar em carro de policial

DESTAQUE

A Polícia prendeu um agente penitenciário de 42 anos na madrugada desta segunda-feira (6), em Mogi das Cruzes, após o disparo feito com arma de fogo contra o carro de um policial civil na Rodovia Presidente Dutra. Ao registrar o Boletim de Ocorrência no 2º Distrito Policial, a vítima disse que eles estavam dirigindo um carro na Dutra quando os dois se desentenderam no trânsito.

O policial civil, de 35 anos, contou que decidiu iniciar a perseguição quando ocorreu um disparo de arma vindo do veículo do agente. O tiro, segundo ele, atingiu o porta-malas do seu carro.

A versão do agente penitenciário foi outra. Ele alega que o desentendimento começou por causa de manobras bruscas do policial, que iniciou com as provocações ao abrir o vidro e indicar que estava armado. Por isso também apontou a própria arma e, ao fazer um movimento brusco, a pistola acabou disparando. Ele contou ainda que vem sofrendo várias ameaças nos últimos tempos, motivo pelo qual chegou a registrar boletim de ocorrência. Ele disse que naquele momento achou que sofreria um atentando, mas que não teve a intenção de atingir o carro.

Por causa da perseguição, o agente decidiu chamar a Polícia Militar, que fez um bloqueio na Avenida Francisco Ferreira Lopes, na Vila Paulista, no fim da noite de domingo, onde conseguiram deter os dois, que foram levados para a Delegacia. O caso foi registrado no 2º DP como disparo de arma de fogo. O agente pagou fiança de R$ 1.874,00 e responderá em liberdade.

Nesta segunda-feira (6), ocorreram outros dois flagrantes. O primeiro envolveu a prisão do auxiliar de pintor Gerson de Oliveira Junior, 39 anos, na Rua Firmino Ladeira, que estava foragido da Polícia por ter cometido um roubo há 9 meses. Os outros dois, LAA, 30, e CHC, 23, foram presos no Jardim Camila por suspeitas de tráfico de drogas. Os dois já tinham passagem pela Polícia. (S.C.)