Agenda do aniversário de Mogi terá desfile cívico e Festival de Bandas e Fanfarras

Cidades

Os 457 anos de Mogi das Cruzes, comemorados no próximo dia 1º de setembro, contarão com desfile cívico-militar, na própria data, às 9 horas, na Avenida Cívica, sobre o tema Inovação e Tecnologia, e com o 1º Mogi FestConfaban – Festival Interno de Bandas e Fanfarras de Mogi e Concurso Aberto de Fanfarras e Bandas, no dia 2 de setembro, às 9 horas no mesmo local. Os eventos, organizados pela Secretaria Municipal de Educação, estão na fase final de preparativos com apoio de instituições da Cidade.

A parte militar dará início ao desfile. Na sequência, escolas, universidades e instituições apresentarão na Avenida Cívica as ações e projetos de inovação realizados no Município. “O objetivo é mostrar que Mogi é conectada com o futuro”, disse a secretária municipal de Educação, Juliana Guedes.

Um dos destaques do desfile será a apresentação de um pelotão formado por mais de 200 alunos do Projeto Pequenos Músicos… Primeiros Acordes na Escola, que farão companhia às bandas e fanfarras da Cidade.

Festival e Concurso

No sábado, dia 2, das 9 às 20 horas, será a vez do resgate da tradição de Bandas e Fanfarras de Mogi das Cruzes com a realização do 1º Mogi FestConfaban – Festival Interno de Bandas e Fanfarras de Mogi e Concurso Aberto de Fanfarras e Bandas, organizado em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e a Associação dos Regentes de Fanfarras e Bandas de Mogi das Cruzes.

O festival para as corporações de Mogi terá início às 9 horas e o concurso com grupos de outras cidades será às 13h30. Não há divisão de idade para o concurso, que terá três categorias: fanfarra simples, banda marcial e fanfarra com 1 pisto.

O congresso técnico do evento será realizado hoje, às 18h30, na sede da Secretaria Municipal de Educação, que definirá a ordem das apresentações. Todas das corporações receberão um troféu de participação. Serão premiados os três primeiros colocados das categorias: corpo musical, corpo coreográfico, baliza, mor e regência. Receberá o troféu de campeão geral a corporação que obtiver a maior pontuação.