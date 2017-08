Agências e operadoras de viagens

Artigos

Perseu Gentil Negrão

Já estou com quase 60 anos e tenho tempo para aposentar. Minhas filhas estão formadas e empregadas. Assim, sempre que possível, viajo. É o único investimento que faço atualmente. Mantenho uma “reservinha” para ajudar as filhas ou em caso de doenças na família.

Detesto pacotes de viagens. Exemplos: As companhias de turismo oferecem “Europa Clássica – 15 dias e 13 noites”. O turista desavisado parte do Brasil à noite (impossível dormir na “confortável” classe econômica) e chega no destino pela manhã, mas não vai para o hotel (“check in” só depois das 15h00). Faz um “city tour” (aquele você dá “Tchauzinho” para as atrações da cidade). Na manhã seguinte, parte para outra cidade. E por aí vai… No dia de voltar, sai do hotel às 11h00 e roda na cidade até à noite, para embarcar.

Se você quiser perder dinheiro e ter dissabores compre sua viagem em uma agência. As companhias de turismo geralmente colocam o turista em vôos com conexões. Exemplo: São Paulo – Lisboa – vôo direto – 07 horas; São Paulo – Amsterdã – Lisboa – no mínimo 16 horas, entre vôos e conexões. Os assentos não são previamente marcados (grande chance de “pegar” o banco do meio). Os “pacoteiros” ficam nos piores quartos dos hotéis.

Por isso, viajo por “conta própria”. A viagem é aproveitada por muito mais tempo. Meses antes, pesquiso os melhores vôos. Já consegui viajar com milhas. Comprar passagens pelos “sites” das companhias aéreas é mais vantajoso, pois os preços são melhores e é possível marcar os assentos.

Procuro hotéis em dezenas de “sites” e aplicativos, que possibilitam reservas de hotéis, que, na maioria das vezes, podem ser canceladas sem custos. Pagando uma pequena diferença, escolho um quarto melhor. Também faço reservas de carros. Muitos dizem ter receio de dirigir em outros países; mas quem dirige em São Paulo consegue fazê-lo em qualquer lugar do mundo. Enquanto preparo a parte burocrática, minha esposa cuida do roteiro, pesquisando tudo que há para ser visitado. Assim, a viagem é curtida por muito tempo.

Ocorre que meses atrás decidi conhecer a África do Sul, mas, por receio, comprei um pacote. Em razão de doença em família, a viagem foi cancelada. A tal da operadora não quer devolver o dinheiro. Não restará outra alternativa senão ir ao Judiciário. Penso que os netos dos meus netos receberão uma boa indenização.

P.S. Oportunamente divulgarei o nome da operadora.

Perseu Gentil Negrão é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo