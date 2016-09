Agências bancárias de Mogi devem abrir nesta quarta-feira

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like



DANILO SANS

O Sindicato dos Bancários de Mogi das Cruzes e Região deve manter abertas as agências bancárias instaladas na Cidade durante esta quarta-feira (21). Segundo o presidente da entidade, Francisco Carlos Cândido, a medida faz parte de uma mudança na estratégia adotada – apenas na Região – para a greve nacional da categoria, iniciada no último dia 6 de setembro. A paralisação já tem afetado o comércio na Cidade (leia mais nesta página). Em Suzano e Poá, os bancos devem permanecer fechados.

Nesta terça-feira (20), as agências de Mogi ficaram fechadas, enquanto as de Suzano e Poá funcionaram (com exceção das instituições públicas – Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil). Ainda de acordo com Cândido, a categoria deverá administrar a greve desta forma, abrindo as agências em dias alternados.





“A gente precisa flexibilizar para facilitar a vida da população. Nossa greve é contra os banqueiros, não contra as pessoas”, disse o sindicalista. Apenas os bancos públicos poderão permanecer fechados durante toda a paralisação.

“Não tão digital assim”, diz um comunicado publicado na página do sindicato regional. “Se tem uma coisa que a greve nacional dos bancários provou é que os clientes precisam dos trabalhadores tanto quanto os trabalhadores precisam dos seus empregos. A paralisação está incomodando muita gente e a culpa é dos bancos”, prossegue o texto.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) afirma que a greve dos bancários de 2016 já é a maior da história, com mais de 13 mil agências paralisadas. “O número representa 56% do total de agências do Brasil. Um recorde para a categoria”, diz.

Sem acordo, a greve dos bancários já entra na terceira semana. Os trabalhadores recusaram proposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e decidiram continuar a paralisação nacionais, iniciada no último dia 6 e que chega hoje ao 16o dia.

Na reunião da última sexta-feira, a Fenaban ofereceu aos bancários reajuste salarial de 7% e abono de R$ 3,3 mil. A proposta não agradou aos bancários, que decidiram manter a greve.

A categoria reivindica reposição da inflação de 9,57% e mais 5% de aumento real, valorização do piso salarial, no valor do salário-mínimo calculado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Pela internet, a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) recomenda o uso de canais alternativos de atendimento, como o internet banking, aplicativos, caixas eletrônicos ou correspondentes bancários, formados por estabelecimentos credenciados pelos bancos, como casas lotéricas, supermercados e postos dos Correios, que realizam operações bancárias, como pagamento de contas e tributos.

Ainda em greve

A greve nacional dos bancários completa nesta quarta-feira (21) seu 16o dia e o fechamento das agências já começa a afetar a atividade comercial em Mogi das Cruzes. A falta de troco, a dificuldade em realizar operações e até a redução no movimento de pessoas são apontadas como reflexo da paralisação.

O diretor de eventos da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), Silvio Moraes, afirma a queda no movimento de consumidores nas ruas é um dos principais reflexos causados pela greve. “Com a maioria das agências fechadas, as pessoas evitam vir para o Centro e, consequentemente, deixam de frequentar o comércio. A implicação disso no fluxo de caixa é imediata, pois o comércio fica com entradas reduzidas, mas as contas de fornecedores e a folha de pagamento de funcionários continuam a vencer”, avalia.

O comerciante Marcio Gomes Godinho afirma que teve dificuldade em realizar depósito. “Eu depositei o dinheiro, mas a máquina não emitiu comprovante. Como eu poderia sair do banco sem o comprovante? O funcionário fez falta”, afirma. Já a também comerciante Olga Maria Genovez diz que realiza a maior parte das transações via internet e que, por enquanto, não enfrentou dificuldade.

A ACMC diz que o comerciante está precisando se virar diante dos problemas. “Já existe uma escassez de notas menores e, principalmente, moedas para os trocos e isso foi agravado com a greve dos bancários. Os lojistas precisam recorrer as lotéricas e aos vizinhos, além de usar a criatividade para incentivar o consumidor a usar os trocados ou comprar mais produtos para dar um valor cheio”, diz Moraes.

Como o Dias das Crianças está próximo, a expectativa é de que a paralisação dos bancários termine o quanto antes para não comprometer o movimento numa data que é bastante forte para o comércio. “Existe um grupo de pessoas que também não utiliza cartões de débito e crédito. Como os limites de saques nos caixas são reduzidos, elas também passam a circular com menos dinheiro. Da parte das empresas, também há dificuldades para quitar débitos de valores mais altos do que os limites do autoatendimento”, diz Moraes.