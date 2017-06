Afogado do Divino será servido após a Entrada dos Palmitos neste sábado

DESTAQUE

O Afogado do povo será servido neste sábado (3), logo após a Entrada dos Palmitos, aos devotos do Divino Espírito Santo. O tradicional prato da festividade religiosa e folclórica é oferecido gratuitamente na área da quermesse, no Centro Municipal Integrado “Deputado Maurício Nagib Najar”, no Mogilar. A Associação Pró-Divino, que é quem oferece o “sagrado prato”, estima que 5 mil pessoas degustem a iguaria feita à base de carne e batata.

À frente do preparo desse cozido típico está André Marcondes, voluntário da barraca do afogado, há mais de 20 anos, e que há 16 se dedica ao preparo do prato, sempre na véspera da Entrada dos Palmitos. Com ele, mais 50 pessoas atuam na cozinha, montada ao lado da barraca do bingo. Já no sábado, mais 20 pessoas se juntam ao grupo para ajudar a servir os fiéis.

“Nós começamos a preparar a comida, já na sexta-feira pela manhã. Os voluntários chegam por volta das 18 horas e vamos direto até umas 4 horas. Eu viro a noite”, revela André, que é filho do ex-festeiro Paulo Marcondes, que comandou a festividade em 1974, com a mulher, Leila Maria Marcondes de Carvalho. A distribuição do Afogado do Povo teve início na década de 1980.

A organização pede que as pessoas não levem prato. Tudo é fornecido na hora.

Missa campal

A segunda missa campal da Festa do Divino será neste sábado, a partir das 15 horas, presidida pelo padre Wally Soares Silva, da Paróquia São Judas Tadeu, de Suzano. “A missa é um momento de oração dentro de um espaço amplo e aberto. Os fiéis aprovaram bem essa iniciativa”, destaca o festeiro João Pedro dos Santos Oliveira. Ele diz que, se o devoto não conseguir assistir à essa missa, poderá ir até a Catedral, onde será celebrada a penúltima missa da novena preparatória, às 19h30, presidida pelo padre Dorival Aparecido de Moraes, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus.