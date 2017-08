Aécio e Janot

Cartas

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que, candidamente, ou por razão de foro intimo evita pedir a prisão de Lula e da Dilma Rousseff, no mínimo pelos US$ 150 milhões, ou R$ 465 milhões que receberam de propina em contas depositadas no exterior, conforme delação de Joesley Batista, dono da JBS, não sossega enquanto não levar para a cadeia o senador do PSDB de Minas, Aécio Neves. Dessa forma, e pela terceira vez, solicita ao STF autorização para detenção do senador, que pediu R$ 2 milhões emprestados para o maior corruptor do País, o Joesley, este mesmo empresário que por decisão marota, inexplicável, e parcial do mesmo Janot, está livre e solto… Vai entender!

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com