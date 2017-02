Advogado é ameaçado e juiz suspende julgamento em Mogi

Policia

LAÉRCIO RIBEIRO

O advogado Vicente Marciano da Silva, de 75 anos, jamais passou por uma situação semelhante na sua carreira. Às 17 horas, desta terça-feira (7), ele foi ameaçado de morte, conforme relatou ao delegado Benedito Henrique Righi Queiroz, do Distrito Central, pelo desempregado Paulo Augusto do Patrocínio, de 45 anos, morador em César de Souza, no intervalo do julgamento do sobrinho do acusado de homicídio doloso Juliano José da Silva, no Fórum de Mogi das Cruzes.

Segundo o criminalista relatou à Polícia Civil, tudo começou quando ele se dirigia à sala da OAB, no interior do Fórum, e a tia de Jualiano, Luciana o abordou, dizendo que não concordava com a sua linha de defesa. “Desse jeito o meu sobrinho vai parar na Cadeia”. O advogado virou às costas e seguiu caminhando até ser intimidado, conforme explicou na Delgacia, por Paulo. “Se ele (Juliano) for condenado eu te mato”, ameaçou.

Pálido, Vicente Marciano retornou ao júri pouco depois. O juiz de Direito Freddy Lourenço Ruiz Costa notou que algo estava errado e quis saber o que estava acontecendo. O criminalista, abalado, não conseguia sequer levantar os braços que ficaram por momentos paralisados.

O juiz suspendeu o julgamento e mandou chamar a Polícia Militar. Nesse meio tempo, Vicente Marciano desistiu da “causa”.

O delegado Benedito Queiroz arbitrou a fiança em mil reais. Só assim, Paulo Augusto foi solto, mas em liberdade responderá pelo crime de coação no curso do processo. Na Delegacia, ele afirmou que “apenas chamei a atenção do advogado porque ele foi deseducado, virou as costas para a minha irmã”.