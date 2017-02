Advogado das vítimas e União do Litoral esclarecem indiciamento

QUADRO DESTAQUE, TRAGEDIA KM 84

Em 30 da janeiro, a empresária Daniela de Carvalho Figueiredo, de 40 anos, proprietária da União do Litoral Transporte e Turismo Ltda, e o seu gerente de manutenção, o engenheiro Adriano André do Vale, de 45 anos, foram indiciados e interrogados pelo delegado de polícia Sérgio Lemos Nassur, da Delegacia de São Sebastião. Eles passaram a responder pelo acidente ocorrido com um dos ônibus da empresa, no fim da noite de 8 de junho do ano passado no km 84 da Rodovia Mogi-Bertioga, no trecho da Serra do Mar, o qual deixou saldo de 18 mortos, entre os quais 17 universitários, e 17 feridos, também estudantes da UMC (Universidade de Mogi das Cruzes) e da UBC (Universidade Braz Cubas). Após a divulgação da notícia, a empresa e o advogado da maioria das vítimas enviaram nota a O Diário. Confira na íntegra:

União do Litoral

Na qualidade de advogados da empresa União do Litoral, vimos esclarecer o que segue: Indiciar não quer dizer que a pessoa seja condenada. O indiciamento no caso do acidente aqui discutido, se deu porque o delegado de polícia que cuida desse inquérito, entendeu haver indícios de suposta negligência na manutenção do coletivo acidentado, fato que foi contestado pela empresa e nos depoimentos colhidos nos autos do inquérito. A empresa juntou documentos que comprovam que a manutenção do coletivo estava em ordem. Juntou ainda um parecer técnico, assinado por conhecido perito em acidentes de trânsito, que traz versão que amplia o resultado daquela apresentada pela perícia criminal e demonstra que não foi a suposta e alardeada falta de manutenção nos freios do coletivo, a causa do acidente. Foi, isso sim, uma fatalidade e a soma de diversos fatores, que conjugados, ensejaram aquela ocorrência.

A União do Litoral repudia de forma veemente, a atitude de certos profissionais, que por meio de alardes e pressões junto às autoridades, tentam ficar em evidência na mídia, buscando propaganda negativa injusta, contra uma empresa que há décadas serve a população estudantil de São Sebastião e região, sem que até a data do fatídico sinistro, tivesse registrado acidente com os passageiros que transporta. A União do Litoral desde o acidente, vem mantendo uma linha de discrição e respeito às famílias das vítimas. A empresa assinou um T.A.C. (Termo de Ajuste de Conduta), junto à Defensoria Pública e tem efetuado diversos acordos de forma sigilosa com diversas vítimas e beneficiários daqueles que perderam algum ente querido naquele infausto episódio.

A União do Litoral prestou desde o momento do acidente, toda a solidariedade e ajuda tanto financeira como de logística, aos familiares das vítimas e às vítimas de lesões corporais. Tudo isso está registrado nos inúmeros documentos que comprovam a assistência dada. A empresa não se curva ante aos que se utilizam da dor da perda de seus entes queridos, para tirar proveito pessoal e midiático, ignorando a ética com que deve se portar diante de tão doloroso episódio. Finalizando, a União do Litoral sempre de forma discreta e respeitosa, através de seu corpo jurídico, procurará atender à imprensa, para esclarecimentos que se fizerem necessários, confiando como sempre confiou na lisura e ética das empresas jornalísticas no trato de tão pesaroso evento. A União do Litoral agradece a compreensão e reafirma sua política de portas abertas e total transparência, e se mantém à disposição. Atenciosamente,

Dr Antonio F. Martinho Assessoria Jurídica

Dr José Beraldo

Na qualidade de Advogado da família de oito vítimas fatais e uma sobrevivente e, em atenção à nota de esclarecimento emitida pelo Advogado, Dr. Antonio F. Martinho, que representa os interesses da Empresa União do Litoral, venho por meio desta, primeiramente assinalar que as famílias de Aldo de Souza Carvalho, Camila dos Santos Alves, Carolina Marreca Benetti, Damião Nunes Braz, Daniela Aparecida Mota Dias, Guilherme Mendonça de Oliveira, Janaina Oliveira Pinto e Rita de Cássia Alves de Lima, todos falecidos na tragédia ocorrida na Mogi-Bertioga, bem como o adolescente, Felipe Ferreira da Silva, vítima sobrevivente, em nenhum momento, desde o fatídico dia, receberam qualquer auxilio, seja psicológico ou financeiro, da empresa União do Litoral, tampouco a solidariedade dos seus representantes que nem mesmo despenderam esforços para realizar telefonemas com seus pêsames aos pais.

Outrossim, nenhum dos familiares das vítimas que represento, acordaram com os termos do Termo de Ajuste de Conduta firmado pela União do Litoral com a Defensoria Pública, isto porque as propostas ali apresentadas foram ínfimas em relação a dor da perda daqueles pais e o patrimônio pertencente à empresa que atualmente se perfaz em milhões.

No que concerne a crítica absolutamente infundada e invasiva realizada diretamente a esse subscritor, referente à “atitude de certos profissionais, que por meio de alardes e pressões junto às autoridades, tentam ficar em evidência na mídia…”, necessário se faz apontar que caso não fosse a atuação combativa da mídia nesse caso em especifico, certamente a morte de dezenas de estudantes seria esquecida nas pilhas e pilhas dos cartórios forenses e seriam apenas mais um processo em meio a milhares.

Além disso, em nenhum momento me aproveitei da dor da perda desses jovens para tirar qualquer proveito, muito pelo contrário, me dediquei de corpo e alma a essas famílias, o que pode ser facilmente comprovado através dos próprios testemunhos destas, sendo minhas aparições na mídia, tão criticadas por profissionais que me parecem incomodados e ofuscados, tão somente resultado de um trabalho de mais de três décadas.









Por derradeiro, agi e ainda ajo pressionando as autoridades competentes, acelerando os autos do inquérito policial e dando andamento célere às dezenas de indenizações em tramite, tudo a fim de se buscar justiça as famílias que perderam seus entes queridos e uma indenização mais do que justa e compatível ao poder aquisitivo da União do Litoral e a extensão de seus danos.

Atenciosamente, SP – 08-02-2017 – 8 meses se completam nesta data da tragédia.

José Beraldo. OAB/SP 64.060