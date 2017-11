Adriana Alabarce apresenta 20º espetáculo

Caderno A, Caderno A - Capa

Heitor Herruso

Especial para O Diário

O Studio de Dança Adriana Alabarce apresentará amanhã o espetáculo “Não Posso Viver Sem…”, no Cemforpe, a partir das 18 horas. O evento reunirá mais de 50 bailarinos em 26 coreografias nas modalidades balé clássico e de repertório, contemporâneo, estilo livre, jazz, sapateado americano e danças urbanas. A noite terá ainda uma cerimônia de formatura e apresentação solo do aluno Anderson Santos, que também assina a coreografia.

Este será o 20º espetáculo anual da escola, uma organização dos coreógrafos Adriana Alabarce, Charlie Budziak, Gisele Sousa Pereira, Mylena Cardoso, Milton André Lazari, Amanda Alabarce, Maria Carolina Cesar, Jhean Alex e Poliana Ferreira, trará ao palco danças que traduzem necessidades físicas, emocionais e temporais.

A homenagem ao formando, que dança jazz e balé desde 2005, será na abertura do espetáculo anual. O dançarino mogiano apresentará o solo intitulado ‘Doses de Loucura’. “Me sinto feliz e honrado com a cerimônia, e mesmo formado, pretendo continuar frequentando a escola. Tenho vontade de fazer novos cursos e me especializar em outros ritmos”, conta.

Adriana, proprietária da escola, conta que o objetivo do evento é mostrar ao público toda a dedicação, empenho e evolução dos alunos nos últimos meses. “O tema desta edição foi escolhido por votação no mês de janeiro, numa reunião com todos os professores e coreógrafos. No palco, cada número representará uma continuação para a frase ‘Não Posso Viver Sem…’. Teremos apresentações em tons críticos, como ‘celular’, que traz a ideia de que não mais conseguimos desgrudar dos smartphones, e ‘respirar’, que fala da poluição nos centros urbanos, mas também haverá apresentações mais leves, como ‘diversão’, que simula uma discoteca dos anos 1970”, adianta.

Adriana diz ainda que quem for ao auditório terá oportunidade de ver um espetáculo dinâmico. “Cada coreografia vai chamar a atenção de uma forma diferente. Como fizemos um ensaio aberto no último dia 02 e recebemos elogios do público, esperamos encantar também na noite de amanhã“

O Cemforpe fica na Rua Antenor Leite da Cunha, 55, Nova Mogilar, Os ingressos custam R$ 20,00 e podem ser adquiridos no local. O telefone para outras informações é o 4699-3429.