Adolescente é suspeito de envolvimento em latrocínio

Um adolescente, de 17 anos, foi detido em Suzano, na tarde de quinta-feira (5), e nesta sexta-feira (6) seguia em cela especial, na Cadeia Pública de Mogi. O mandado de busca e apreensão em seu desfavor foi expedido pelo juiz de Direito Domingos Parra, do Fórum de Mogi. O menor foi apontado pelas investigações desenvolvidas pelo Setor de Homicídios como o autor do tiro desferido na cabeça do operário Cleber dos Santos Silva, de 23 anos, na Avenida Francisco Marengo, no Jardim Boa Vista, em Suzano. O latrocínio (matar para roubar) foi cometido, por volta das 22 horas, do dia 31 de dezembro. O menor alegou que participou do roubo, mas “quem matou o rapaz foi outro colega que tem menos de 18 anos”.

Um outro criminoso, maior de 18 anos, é caçado pela equipe, do Setor de Homicídios, coordenada pelo delegado Rubens José Ângelo. Ele não teve a identidade revelada.

De acordo com a autoridade, o menor infrator confessou o crime. Na ocasião, Cleber dirigia o seu carro ao lado do seu irmão Alex dos Santos Silva, de 27 anos. "Eles iam para a festa na casa de parentes no último dia do ano, mas quando Cleber parou num sinal apareceram dois bandidos, cada um de um lado do veículo. De Alex, um criminoso roubou R$ 70,00, cartões de crédito e o celular, porém no momento em que Cleber retirava a carteira para dar ao outro assaltante, ele titubeou e o adolescente atirou na cabeça dele", detalhou o titular da Homicídios.









Consumado o latrocínio, os bandidos saíram correndo. Nas buscas, os policiais da Homicídio (Antônio Marcos da Silva (chefe), Gervásio, Alexandre, Celso, Guilherme e Cidinha, elucidaram o crime. As escrivãs Milene, Terezinha e Graziela colaboraram no inquérito, conforme frisou o delegado Rubens.