Adeus, meu caro Airton

Renato Panace

Outro dia, em Mogi das Cruzes, depois de cumprir as obrigações que me levaram àquela cidade, bateu uma saudade e resolvi que tinha que visitar meu amigo, presidente do “Sincomércio”, o Airton Nogueira. Sem pestanejar, decidido, me dirigi àquela entidade. Simpáticas funcionárias, que, em razão da falha de memória que os anos me impõem, não descrevo o nome, mas, de pronto, pelo bom trato e pela intimidade que demonstraram, revelaram que haviam me reconhecido e me dispensaram uma recepção de forma extraordinária, com o que me senti lisonjeado.

Fui logo declarando que pretendia visitar aquele meu amigo e me responderam que aguardasse um pouquinho porque ele estava atendendo um casal de comerciantes, mas, por certo, não demoraria, mas, naquele ímpeto desrespeitoso que, aliás, reconheço, me é peculiar, invadi a sala e fui abraçar aquele amigo, claro, depois, de me desculpar junto ao casal. Minha decepção foi arrasadora. Acostumado à sua figura esbelta, gorda, desajeitada e bonachona, deparei-me com uma pessoa magra, de aspecto enfermiço a ponto de quase não reconhecê-lo. Fácil identificá-lo porque não mudou o seu humor e o seu trato para comigo e, por certo, com as demais pessoas, como disseram aquelas funcionárias.

Foram rápidos esse encontro e o seu caloroso abraço, mesmo porque, não podia permanecer por mais tempo interrompendo aquela reunião que, petulantemente, interrompi. E, somando a isso, me abateu uma tristeza carregada por um inexplicável desapontamento, que, provavelmente, pela minha expressão, motivou a explicação daquelas mesmas funcionárias de que o meu saudoso amigo estava acometido de uma séria enfermidade.









Não me contive, e sem nenhum acanhamento, me prostrei a chorar naquele momento em frente ao pessoal presente e, um pouco envergonhado, parti, deixando um recado que voltaria para uma outra visita, mesmo porque, não tinha condição para aguardar o término daquela visita e reencontrar meu amigo, em razão da comoção por qual passava.

A minha amizade com “Airton” se estabeleceu havia longa data, dos tempos em que era “juiz classista” no Fórum Trabalhista desta Cidade, cargo que foi extinto por volta de 1999, e se estendeu até esse último fim de semana. De há muito descobri que amizade é como um laço que une o coração das pessoas não significa viver o tempo todo juntinho, mas significa, isso sim, independentemente de estar perto ou longe, nunca esquecer do outro. Ou seja, basta ter um coração. E isso aconteceu com nossa amizade. Cada um no “seu canto”, mas o respeito, a consideração, o carinho, a admiração, o afeto, sempre subsistiram entre nós como prova de um amor de amizade que perdurou por todos esses anos.

A figura aparentemente controvertida do “Airton”, para uns, nunca me surpreendeu porque é característica daqueles lutadores, obstinados, guerreiros, persistentes, vencedores. A única batalha que meu saudoso amigo perdeu foi para a enfermidade. Sei, entretanto, que lutou o quanto pôde, mas infelizmente saiu, desta feita, perdedor. Registro desse modo, entendo, muito simples, o quanto senti sua partida, sem nada ter podido ajudar, e me resta expressar aqui o que faço em minhas orações, que JESUS o tenha acolhido na sua morada e conforte sua esposa, sua família e seus amigos.

Um grande abraço, “Airton”.

Renato Panace é advogado e morador em Guararema