Adesão à energia solar dá créditos junto à EDP em Mogi

Opção ainda pouco popularizada, a energia solar é uma das apostas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que projeta, até 2024, a instalação de 1,2 milhões sistemas em moradias e estabelecimentos comerciais brasileiros. Em Mogi das Cruzes, algumas moradias possuem o sistema fotovoltaico, que converte os raios solares em eletricidade, e já estão economizando na conta de energia elétrica ao final do mês.

Na Vila Moraes, um projeto em execução cobrirá 60 m² de uma residência, que será abastecida por 36 placas fotovoltaicas, responsáveis pela geração, em média, de 1.061 quilowatts-hora (kWh) por mês, o que corresponde a uma conta de energia elétrica de R$ 641,00. Com o sistema, esse valor cai consideravelmente. O funcionamento depende agora da instalação feita por parte da EDP. Este contrato também é de responsabilidade da empresa de energia solar.

A economia na conta de energia, que pode ser vista logo na primeira cobrança, chega a ser de 95% a menos do que o normal, porque o consumidor acumula créditos junto à EDP. A radiação solar captada, mesmo com o tempo nublado ou chuvoso, é transformada em eletricidade. A energia não utilizada é enviada para a distribuidora de energia. Durante a noite, a eletricidade é fornecida pela concessionária de energia, e esse período de fornecimento, é descontado do “crédito” gerado durante o dia.

“No caso deste morador da Vila Moraes, ele ficará praticamente isento aos reajustes anuais da conta de luz, porque após a implementação do sistema, pagará a taxa mínima de energia, hoje algo entre R$ 22,00 ou R$ 49,00, dependendo do tipo da instalação”, explica Guilherme Amadeu, engenheiro eletricista e proprietário da A2 Energia Solar, empresa responsável pela instalação.

Com painéis cada vez mais potentes e com o custo decaindo, a utilização da energia fotovoltaica será mais viável. Segundo o engenheiro, o sistema, que dura mais de 25 anos, se paga, em média, nos seus 6 primeiros anos de uso. E a manutenção é mínima: a limpeza das placas é feita uma vez por ano.