Adequação da acessibilidade em Braz Cubas vai eliminar desníveis da Estação

NATAN LIRA

Uma reivindicação antiga dos passageiros da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na estação de Braz Cubas começa a ser atendida. Iniciadas no mês passado, as obras de adequação de acessibilidade devem corrigir o desnível entre as composições e a plataforma, além de melhorar o trânsito dos passageiros, com a colocação de piso tátil, rampas, vaga de embarque e desembarque. O projeto está orçado em R$ 1,1 milhão e tem previsão de término em dezembro deste ano.

Os trabalhadores estão elevando o nível da plataforma em cerca de 40 centímetros, nas extremidades das duas estruturas, no sentido Suzano. “Por enquanto, o trem está parando mais para o fundo, e quando mudarmos o lado, a parada será mais para frente, de modo a não interferir na vida do passageiro. Quando a obra alcançar o trecho intermediário, a gente sabe que terá de interromper o trânsito de pedestres, mas ainda estamos estudando como essa operação será feita”, explica o chefe de departamento de obras civis da CPTM, Ivan Finimundi.

Um mapa em braile será instalado próximo a entrada da estação. Ali, por meio de um botão, o deficiente poderá acionar os serviços do pessoal da área operacional, para que seja auxiliado na travessia.

Ainda na parte interna, o piso receberá as marcações táteis de rota de deslocamento e de limite da plataforma para os deficientes visuais. Uma Passagem Provisória Assistida (PPA) também será integrada à estação a fim de facilitar a travessia de idosos, gestantes, cadeirantes e demais deficientes que apresentam dificuldades de locomoção. “A rampa terá 8,33% de inclinação, será feita em madeira, com as indicações de acessibilidade e um funcionário para coordenar a abertura dos portões e liberar o cruzamento dos passageiros, já que a estrutura vai cruzar os trilhos”, pontua Finimundi.

Na área externa, o acesso à estação será adequado com a construção de uma vaga de embarque e desembarque, interligada a uma “lombofaixa” que possibilitará o acesso à unidade por meio de um rebaixamento da baía à altura da calçada. Segundo Finimundi, “a vaga será para rápida utilização, vamos colocá-la um pouco antes da entrada, de modo que não interfira no trânsito dos demais usuários e também para que sirva àqueles que têm mobilidade reduzida”.

A passarela já existente no lado externo da estação receberá o corrimão, os adesivos táteis de indicação, além do fechamento dos espelhos, que é o vão entre os degraus. “Não se trata de uma reforma na passarela e sim de adequação”, pontuou o engenheiro da CPTM, Danilo Montevechi Daniel.

Anteontem, numa reunião com políticos e a Delegacia Regional NCST Nova Central, o presidente CPTM, Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, prometeu instalar banheiros e melhorar a acessibilidade das estações Estudantes, Mogi das Cruzes, Braz Cubas e Jundiapeba ainda neste ano, e também o envio de novos trens para a Região.

A primeira delas será Estudantes, com início de serviços previsto para as próximas semanas, e ao custo de R$ 680 mil.