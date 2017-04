Acusado de assassinar a esposa é condenado a 21 anos de prisão

Policia

LÁERCIO RIBEIRO

Preso desde outubro de 2013, depois de executar com 11 golpes de faca a esposa Keila Jane dos Santos, de 23 anos, na residência do casal, no Bairro do Quatinga, Ednilson de Toledo Castilho, de 36 anos, pai de três filhos, retornou ontem de madrugada, sob escolta, ao Centro de Detenção, no Bairro do Taboão. Ele foi condenado a 21 anos de reclusão por Homicídio Qualificado, em julgamento que terminou às 23h30 desta terça-feira, no Fórum de Mogi.

O júri foi presidido desta vez pelo juiz Bruno Dello Russo Oliveira (e não pelo juiz Freddy Lourenço, como chegou a ser divulgado). O promotor Leandro Lippi Guimarães atuou na acusação e se destacou no seu trabalho, conforme a família da vítima. A defesa do réu deve recorrer.

Para o pai de Keila, Edilson Pereira, de 49 anos, “depois de três anos e meio de espera, finalmente foi feita justiça: 21 anos de prisão para o assassino que tirou a vida da minha filha. Keila, nós vencemos. Agradeço a todos que estiveram comigo, me dando apoio nesse momento”. O advogado Sérgio Soares representou os pais de Keila no julgamento, na função de assistente do Ministério Público.