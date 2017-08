Acorda Mogi!

Editorial

Segundo os últimos números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Mogi das Cruzes tem hoje 430 mil habitantes. Da Região Metropolitana de São Paulo é a única Cidade, afora a Capital, que preserva sua história, cultua sua memória, cuida de sua identidade comunitária. Tem também duas universidades, dentre as mais antigas existentes em terras paulistas.

Incompreensivelmente, não se vê nestas plagas incentivo aos movimentos que buscam a união de sua gente para a solução de seus problemas presentes e o desenho do seu futuro. Há apenas algumas semanas, comerciantes da Cidade se uniram para formar uma corrente em torno da valorização da área central. Não se viu nenhuma posição dos orgãos governamentais; os clubes de serviço tampouco se manifestaram e nenhum, dos 23 vereadores, levantou uma palha na defesa de cidadãos que, por objetivo, têm apenas o bem comum. O que deveria estar na rota dos vereadores.

O que dizer, então, das universidades? De há muito elas perderam a posição proativa, característica básica dos princípios que deram origem a instituições desse naipe. Exemplo mais do que emblemático dessa apatia esteve presente no projeto desenvolvido por este jornal, há um ano, e que premiou propostas de estudantes de Arquitetura e Urbanismo para recuperação do prédio da antiga Estação Rodoviária, na Praça Firmina Santana. Foi este jornal, constrangido, buscar apoio acadêmico fora de Mogi das Cruzes e se aliar à Escola da Cidade, a icônica instituição de Arquitetura sediada em São Paulo. De Mogi obtivemos o apoio desinteressado de alguns professores, que atuaram por iniciativa própria.

Os conselhos municipais, criados por imposição de lei federal conhecida por Estatuto da Cidade, hoje não exercem mais do que papel formal: a Prefeitura faz de conta que cumpre a lei, os conselhos fazem de conta que funcionam e todos seguem eficientes em sua síndrome de avestruz. Exemplo disso é a absoluta omissão sobre as obras, sequer iniciadas, no casarão desapropriado da Rua Coronel Souza Franco. Na placa, que diligentemente o governo mandou instalar ali, a data de conclusão está marcada para setembro, para o próximo mês. A isto se dá o nome de desrespeito ao cidadão.

Também nossos deputados: gostam muito de se mostrar em foto, ao lado de autoridades mas, de efetivo, nada. Aí estão, fermentando, problemas com o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, carências na área de segurança, não muito diferentes daquelas no setor de educação.