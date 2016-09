ACMC terá mais duas partidas finais

Comentários (0) Esportes Like

O Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, a Arena Nogueirão, na Vila Industrial, vai receber mais duas partidas finais de campeonatos promovidos pela Associação de Clubes de Mogi das Cruzes (ACMC). No jogo de fundo, os times do Joana D’Arc e do Comercial vão decidir hoje, a partir das 10h30, a disputa da categoria mirim (sub-13). Mas antes, às 9 horas, os comercialinos terão o Tietê na decisão do fraldinha (sub-11).

Nas semifinais do sub-11, o Comercial venceu o Jundiapeba, por 1 a 0, no campo do Tietê. O time do Mogilar se garantiu ao derrotar o Joana Darc nos pênaltis, por 3 a 0, após empate sem gols no tempo normal. A partida foi no Centro Esportivo e Recreativo do Socorro.

Já na categoria sub-13 e em jogos no campo do Tietê, o Joana D”Arc se qualificou ao superar o São Francisco, por 1 a 0, em uma das semifinais disputadas no último feriado. Já o Comercial avançou ao derrotar o Jundiapeba, por 4 a 2.





Além destas duas decisões, o Jundiapeba faturou o título do Campeonato de Juniores da ACMC. Na decisão, na Arena Nogueirão, o time derrotou o Vila Industrial, por 2 a 1, no feriado da Independência – última quarta-feira.

Já na classe Cinquentão, o Estrela Vermelha está na decisão depois de golear o Estrela, por 5 a 0, na Arena Nogueirão, na última quarta-feira. O rival sairá da partida entre Comercial e Vila Industrial, que jogariam na noite de ontem no mesmo local. (G.L.)