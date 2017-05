ACMC promove sorteio para estimular vendas

Cidades

Será lançada nesta segunda-feira (1º) a edição 2017 da campanha “Ser Mãe é o Melhor Presente”, uma ação promocional da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) para estimular os negócios no Dia das Mães. As expectativas do comércio são positivas para a data e os consumidores vão concorrer a prêmios. Serão cinco vales-compras, a serem trocados por produtos e serviços diversos. A campanha envolve cerca de 650 lojas – confira quem participa no aplicativo Guia Compre em Mogi ou no site www.acmc.com.br – e será realizada de segunda-feira até o dia 14 de maio. Neste período, o consumidor que efetuar compras receberá cupons para participar da promoção. O sorteio será realizado no dia 17 de maio e serão cinco premiados com os vales-compras de R$ 400,00 cada.

“O Dia das Mães movimenta um grande volume de vendas, que fica atrás apenas do Natal”, destaca Silvio Moraes, diretor de Eventos da ACMC. Segundo ele, a Páscoa teve um resultado favorável de vendas, há mais dinheiro em circulação com os saques do FGTS e as demissões estagnaram. São parceiros na iniciativa: Shibata, Sincomércio, Tênis Clube, Amazon, O Boticário, Chico’s Lancheteria, Megaclin, Ótica Rubi, Contamec, Toshie, Arrumando a Casa, Tintas Líder, Mogi Mater e Cotac.