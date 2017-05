Acir Filló, ex-prefeito de Ferraz, é removido para Tremembé

Cidades

LAÉRCIO RIBEIRO

O ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Acir Filló dos Santos, de 45 anos, foi transferido ontem para a Penitenciária Tremembé II, conhecida como “Presídio das Estrelas”, no Vale do Paraíba, por abrigar detentos famosos como Alexandre Nardoni. Lá está o ex-prefeito de Biritiba Mirim, Roberto Pereira da Silva, o “Jacaré”, e o seu ex-diretor de finanças, Edison Leme, além de Ronaldo Júlio Oliveira, o “Ronaldo Porcão”, detido também por crime financeiro, em 23 de março. Ele era chefe de governo do atual prefeito, Jarbas Ezequiel Aguiar, de Biritiba.

Filló foi preso em ação do Ministério Público, em 27 de abril último, na Vila Formosa, na Capital. Ele teve a preventiva decretada porque teria falsificado documento em uma sindicância na sua gestão, em 2013.

Ele estava na Cadeia de Mogi, porém o juiz corregedor Tiago Ducatti recebeu denúncia e verificou se ele saia à vontade do presídio, mas apenas confirmou que nesta segunda-feira, o ex-prefeito foi levado para ser medicado no Hospital Luzia, após sangrar pelo nariz. Na noite desta quarta-feira, Filló apesar de pedir para ficar na cadeia acabou sendo transferido para o CDP de Mogi e ontem foi levado ao Tremembé II.