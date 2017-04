Acir Filló, ex-prefeito de Ferraz, é preso nesta quinta-feira

DESTAQUE

O ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Acir Filló, foi preso na manhã desta quinta-feira (27) no apartamento onde mora com a família, na Avenida Brasil. A detenção foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco). De acordo com a procuradora do Município, Sandra Cristina Holanda, o ex-chefe do executivo ferrazense teve a prisão decretada sob suspeita de ter fraudado uma sindicância. No começo da tarde, ele foi trazido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Mogi das Cruzes. Filló tem 45 anos.

À TV Diário, Sandra disse que a Procuradoria investigou a licitação para contratar uma empresa denominada Salmo 23, pela administração municipal, a fim de prestar serviços na área de informática.

O mandado de prisão foi expedido pela Justiça após a Procuradoria ter representado a denúncia ao Ministério Público, que ingressou com ação criminal. Na saída da delegacia, o ex-prefeito conversou com a reportagem da TV Diário. “Estou surpreso porque nunca me envolvi em nada de ilícito. Me apresentei porque não tenho do que fugir”, enfatizou.

Filló assumiu a Prefeitura de Ferraz em janeiro de 2013, mas foi afastado em dezembro de 2015, após a determinação da justiça durante um processo que apurava possível improbidade administrativa, sob suspeita de ter fraudado uma licitação. Ele chegou a recorrer da liminar, mas não conseguiu retornar ao cargo.

Ainda correm na justiça outros processos que investigam possíveis desvios na administração de Filló.

A reportagem de O Diário tenta contato com a equipe de defesa de Filló.