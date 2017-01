Acidentes aéreos são rotina na rota Mogi-Paraty-Angra

Informação

Os acidentes aéreos que tiraram a vida do deputado federal Ulysses Guimarães (1992) e do ministro Teori Zavascki, do STF, na última quinta-feira, têm percursos parecidos como outros tantos já acontecidos na rota entre São Paulo-Mogi-Paraty-Angra dos Reis, que também provocaram mortes, inclusive de um mogiano. Num domingo, dia 18 de janeiro de 1982, o Cessna prefixo PT-KIB, pertencente ao Banco Itaú, decolou de Angra, conduzido pelo piloto e instrutor do Aeroclube do Irohy, Valter Pereira, de Mogi das Cruzes deixou Angra em direção a Mogi. Na aeronave estavam o Alfredo Vilela, diretor do Itaú, e sua mulher, Maria Silvia de Matos Barreiros Vilela. Havia plena visibilidade na decolagem, mas Valter, piloto experiente, foi traído por uma característica da região serrana que acompanha o litoral fluminense: as mudanças inesperadas e rápidas no tempo, com a formação de intensos nevoeiros. O avião explodiu após colidir com um morro, a 1.800 metros de altura e só foi encontrado quatro dias depois, na sexta-feira, 22. Os três ocupantes morreram. Em 2 de maio de 1983, o avião Cherokee-Arrow (PT-KRG) decolou do Aeroporto de Jacarepaguá (RJ) rumo a São Paulo. Desapareceu próximo de Ubatuba. Era pilotado por Carlos Alberto Policaro Júnior, filho do ex-gerente da agência de Mogi do Banco do Brasil, Alberto Policaro, que chegou a presidente do BB no governo Collor. Morreram o piloto, sua mãe Ismeralda de Mauro, e uma tia, Ivanilde Sebastião de Mauro. Já em 4 de janeiro do ano passado, uma segunda-feira, foi encontrado nas matas da região da Paraty (RJ), o avião King Air (semelhante ao que conduzia Teori e seus amigos), modelo C-90, prefixo PP-LMM, que havia saído de Campo de Marte, em São Paulo, no dia anterior, levando apenas o experiente piloto Sidney Prado e seu acompanhante Bruno da Costa Pereira. O destino da aeronave era Paraty, onde Prado iria buscar alguns amigos. Não conseguiu chegar até lá. Foi também vítima do mau tempo e o acidente foi visto por moradores, que avisaram à Polícia. O avião pertencia à família Shibata, de Mogi das Cruzes, proprietária de uma grande rede de supermercados. O destino não quis que houvesse algum integrante do grupo empresarial no fatídico voo.

Patrão – 1

O empresário Carlos Alberto Filgueiras, proprietário do avião onde viajava ao lado do ministro Teori Zavascki, esteve muito próximo, por algum tempo, de um mogiano. Filgueiras era proprietário do Emiliano Empreendimentos e Participações Hoteleiras, que administrava, entre outros, o conhecido Hotel Emiliano, de São Paulo. Foi lá que, por oito anos atuou o chef mogiano José Barattino, no comando da premiada cozinha do local. Os dois foram grandes amigos. O acidente abalou José, segundo familiares.

Patrão – 2

A ligação do Emiliano e da família Filgueiras com Mogi continuou. Para o lugar de Baratino, foi contratado o chef Andréa Montella, italiano, casado com a mogiana Cecília Arouche Alves, filha do advogado Fábio Arouche, já falecido.

Na posse

O bispo diocesano de Mogi, dom Pedro Luiz Stringhini, concelebra a missa solene das 9 horas de hoje, no altar central do Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba. O ato religioso marca a posse de dom Orlando Brandes, 70 anos, no comando da Arquidiocese de Aparecida, uma das mais importantes do País.

Longe da sala

A coordenadora da Subsede de Mogi das Cruzes do Sindicato dos Professores da Rede Oficial de Ensino do Estado de São Paulo (Apeoesp), professora Vânia Pereira da Silva, aposentou-se por tempo de trabalho, no decorrer desta semana. Mas deverá manter as atividades de sindicalista. “Não estarei mais na sala de aula, mas a bandeira da educação pública de qualidade não irei abandonar jamais”, prometeu ela.

Cotidiano



Frase

“Não há tributo mais pesado que o da morte e, contudo, todos o pagam e ninguém se queixa; porque é tributo de todos.”

Padre Antônio Vieira (1608-1697), religioso, filósofo, escritor e orador português da Companhia de Jesus