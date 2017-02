Acidente com caminhão no Rodeio deixa um homem morto

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Um inquérito policial sobre homicídio culposo vai ser aberto nesta quarta-feira (8) pelo delegado Alexandre Batalha, titular do 3º Distrito Policial, em César de Souza, para apurar a causa do acidente que aconteceu, ontem, por volta das 14 horas, na Avenida Lothar Waldemar Hohene, altura do nº 2820, próximo a Mercearia Judite, no Bairro do Rodeio. No local, o ajudante geral Flávio Correa Xavier, de 39 anos, morador no Jardim Aracy, morreu preso nas ferragens. O seu corpo foi retirado por bombeiros.

Já o motorista Jorge Luiz Sidrão ficou ferido e foi socorrido por uma equipe, do Samu, ao Hospital Luzia de Pinho Melo, no Mogi lar, onde permanece em observação.

A circunstância em que ocorreu o choque do Mercedes Benz KZK-5171, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, ainda será esclarecida. Testemunhas afirmaram à Polícia Militar que o condutor (Jorge) passou por uma lombada quando trafegava pela via no sentido Rodeio-Ponte Grande e de repente perdeu o controle. O caminhão desgovernado se chocou com um poste e atingiu o muro do lado direito.

Diante disso, com a queda do poste, a energia foi interrompida, deixando casas e estabelecimentos comerciais do bairro sem luz. No final da tarde, uma equipe da Bandeirante substituia o poste para a situação se normalizar.

A empresa Compel, prestadora de serviços à Bandeirante, é proprietária do caminhão e lamentou o acidente. Segundo moradores das proximidades, colisões já aconteceram naquele trecho da perimetral e apresentam como sugestão que a Secretaria Municipal de Transportes intensifique a fiscalização na avenida.