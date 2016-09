Comentários (0) Artigos Like

Gê Moraes

No campo das invenções um mundo de coisas já veio a lume. Na área das descobertas um universo muito grande também já foi desvelado. Contudo, isso tudo ainda não é tudo, porquanto, ainda existe um grande número de portas a serem abertas, cada uma com suas filigranas e minudências. A seguir, falo de algumas.

A porta real, aquela que no teatro clássico é a principal que se acha bem no centro do palco, por onde passam os personagens principais. Deve ser aberta para dar passagem a quem quer fazer alguma coisa e não apenas para quem finge que faz.

Porta falsa, estrategicamente disfarçada numa parede ou muro. Deve ser aberta para que o pobre mortal possa escapar da sanha assassina de muitos que se dizem humanos, mas, que não passam de bestas-feras elevadas ao quadrado.





Porta estanque, aquela que em navios se presta a vedar a passagem de água, gases e fogo. Deve ser escancarada para receber águas não poluídas, gases que não estraçalhem a camada de ozônio e fogo amigo, que não devore com tanta avidez as florestas e matas, que não querem matar ninguém, muito pelo contrário.

Porta corrediça. Esta deve ser aberta com urgência urgentíssima para que por ela chispem e nunca mais voltem a dar as caras, os que fazem de tudo e um pouco mais para nos verem bombardeados e com a corda no pescoço; os que se acampam em nossa cacunda, como se fôssemos burros de carga; os que dão o sangue para serem eleitos e depois para recuperá-lo, sugam o nosso, como vampirescos sanguessugas.

E agora, se alguém me perguntar se portas já me foram abertas, respondo em alto e bom som: pelo Buraco do Padre! Nem lhe conto meu compadre! Já perdi a conta de quantas foram e, sempre que me ponho a pensar, rendo-me ao arrepio da emoção, e me admiro grandemente por ter sido premiado com tantas e preciosas estatuetas pela Academia da Sorte. Até quinta com “Agulha cose na cozinha”.

Gê Moraes é cronista