Silene

Abre Alas

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes marcou para o dia 24 de fevereiro, às 21 horas, o 18º Baile Abre Alas, no Salão Social Wilson Cury. Como nas edições anteriores, o tradicional baile abre a programação do Carnaval 2017, reunindo centenas de foliões ao som da Banda Band It e serviço do Buffet Perfil. O estacionamento é gratuito com vagas limitadas. A abertura do mapa de mesas está marcada para a manhã de hoje, a partir das 9 horas, na secretaria do clube.

Parabéns

Os cumprimentos de hoje seguem para Henrique Borenstein, que está comemorando mais um ano de vida neste domingo, ao lado da mulher Penha, dos filhos Malka, Henry e Érica, dos genros e netos. Da coluna os votos de muitas felicidades.

Mostra

Aberta até o dia 13 de fevereiro, no Terminal Central de Mogi das Cruzes, a mostra “Eu Grito”, que reúne uma coletânea de mais de 100 fotografias produzidas por alunos dos cursos de Jornalismo e de Publicidade e Propaganda da Universidade de Mogi das Cruzes inspiradas no quadro O Grito, de Edvard Munch.

Scarpins

Presença garantida nas coleções da Dolce & Gabbana, a estampa de leopardo decora agora as solas da nova linha de sapatos da grife, batizada de DG Leo. São oito scarpins, a partir de R$ 3.700, de couro ou verniz coloridos em tons vibrantes e neutros, que já estão à venda nas sete lojas da marca italiana no Brasil e prometem ser hit da temporada.

Previous

Next af090329-Dom

Jose Carlos Secomand Milene Secomand Lesley Lima

af090529-Dom

Alessandro Brecailo Fabio Canton Rui Augusto Martins

Juliano Abe Renata Sasaki

Marcelo e Fatima Inocencio (presidente AOB)

Aniversariantes

Henrique Borenstein, Eliana Eiras Carpinelli, Estela de Andrade, José Alfredo Palma Domingues Leite, Wilson Pereira Leite, Aziz José Armindo, Amin André Areda Baghoss

Amanhã

Marta da Silva Nalini, Ennio Minganti, Silvia Regina Ramos Arouche de Toledo, Elizabeth Maria Polimeno, Fernando de Souza Ferreira, Cambizes Bistricky Alves, Silvia Lobo Teixeira, Jacinta Cecília Takeda Negrisoli