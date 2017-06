Cartas

O TSE se apequenou para que o presidente Temer saísse ileso no julgamento da chapa. Mas logo em seguida o nome dele aparece nas páginas da revista Veja, o denunciando por colocar a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) investigando o ministro do STF, Edson Fachin que o julga nas delações da J&F. A presidente do STF, Carmen Lucia, indignada, comparou o procedimento com “ditaduras”. No entanto, vale lembrar que a Abin também foi usada como “polícia independente” pelos ex-presidentes Lulla e Dillma, com o mesmo intuito: “investigar quem julga denúncias”. Valeu a pena Temer continuar presidente, mas sangrando? O País continuará sangrando com ele? Valeu a pena para o Brasil toda tramoia vergonhosa do TSE? A conferir…

Beatriz Campos

beatriz.campos@uol.com.br