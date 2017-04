‘Abelinhas’ já começam a preparar doces para a Festa do Divino

Cidades

Os doces da quermesse da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi já começaram a ser produzidos na Associação Pró-Festa do Divino, a Casa da Festa, no Mogilar. Agora, até o fim do evento, que vai de 25 de maio a 4 de junho, a produção não para. Os salgados serão feitos a partir do dia 20 de maio.

As “abelhinhas do Divino” – devotas que se dedicam à produção dos doces e salgados – preparam os doces de mamão e laranja. “O grupo está reduzido, porque há senhoras que são voluntárias em outras festas religiosas que estão ocorrendo na Cidade”, diz Maria de Macedo Prado Rodrigues, a Cidinha. A coordenação geral do trabalho é de Márcia Andere. Segundo ela, a partir da semana que vem o grupo começa a aumentar e pode chegar a 70 voluntárias.

Os primeiros doces são o de mamão e de laranja, que podem ficar armazenados em câmaras frias. Além desses dois, a barraca comercializa os de abóbora, batata doce, sagu e arroz-doce.

Os interessados em doar mamão e laranja podem ligar para 4790-6835 ou deixar os produtos na sede da Associação (Av. Francisco Rodrigues Filho, 1.232, Mogilar).