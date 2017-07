Abaixo-assinado pede gratuidade no transporte a partir dos 60 anos em Mogi

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

O vereador Clodoaldo de Moraes (PR) lançou uma campanha pela gratuidade no transporte coletivo para idosos a partir dos 60 anos de idade, em Mogi das Cruzes, onde o benefício é concedido quando a pessoa completa os 65 anos. Ele pretende coletar 20 mil assinaturas de adesão para legitimar o pedido que será encaminhado ao prefeito Marcus Melo (PSDB). O movimento, iniciado na tarde desta segunda-feira (10), no Largo do Rosário, deverá percorrer outros pontos do Município até o final deste mês. Das 13 às 17 horas, foram obtidas mil assinaturas.

Segundo ele, Mogi das Cruzes possui cerca de 25 mil pessoas nessa faixa etária que já tem muitos gastos com outras prioridades e sofre com a falta de dinheiro para o transporte. “É muito justo que essa isenção seja estendida para aqueles que já trabalharam e contribuíram muito com a Cidade e agora precisam desse reconhecimento”, alega.

Em agosto, ele irá propor um anteprojeto de lei sobre o assunto. Apesar do impacto financeiro nos cofres públicos, o vereador acredita que o prefeito “encontrará uma forma de conceder esse benefício aos idosos”, seguindo o exemplo de Suzano. São Paulo concede a isenção, mas o prefeito João Dória (PSDB), está cogitando a possibilidade de revogar, o que para o republicano significa um “retrocesso”.

Muitas pessoas que pararam assinaram o documento estão vivenciando o problema, como é o caso da autônoma Marlene de Almeida Oliveira, de 63 anos. Ela mora no Jardim Aeroporto III e precisa vir para o centro com frequência por causa do seu negócio. “Além disso, sou líder de bairro e deixo de participar de eventos por falta de dinheiro da passagem (R$ 4,10)”, relata.

“Apoio todas as iniciativas dos idosos que já têm muitos gastos com remédio e outras despesas. Além disso, o preço do transporte é muito alto se comparado ao salário mínimo”, comenta a empregada doméstica Ana Maria dos Santos Souza, de 53 anos. A prestadora de serviços para idosos, Cleusa Machado Diniz, de 58 anos, disse que tem dificuldades para acompanhá-los em consultas médicas. “O que ganho não é muito, descontando as passagens, não sobra nada. Apoio a iniciativa prevendo o futuro”, avalia.

A aposentada Maria de Lourdes Fontes Machado, de 62 anos, disse que a renda dela não cobre os gastos com casa, comida e remédios. “Pelos menos duas vezes por semana, ando quase 15 km a pé para ir da minha casa, em Braz Cubas, até o centro para fazer fisioterapia no braço”, reclama.

A presidente do Conselho Municipal do Idoso de Mogi das Cruzes, Juraci Fernandes de Almeida considera a campanha pela gratuidade do transporte para pessoas a partir dos 60, “mais do que justa”. Segundo, ela, essa é uma das principais queixas de pessoas nessa faixa etária durante as pré-conferências realizadas nos bairros, para levantar as pautas de reivindicações para a 11ª Conferência de Assistência Social que acontecerá no próximo dia 21 de julho, em Mogi.

O outro lado

“Mogi possui hoje mais de 50 mil idosos, segundo o IBGE. A maioria mora na periferia, tem problema de saúde, gastos com medicamentos e depende do transporte coletivo. A falta de dinheiro para o transporte faz com que essas pessoas fiquem isoladas nos bairros, sem muitas alternativas. Só isso já justifica a necessidade do benefício”, comenta Juraci.









Esse mesmo pedido foi feito pelo vereador Clodoaldo de Moraes (PR) na gestão do ex-prefeito Marcos Bertaiolli (PSD) que na época alegou problemas com a dotação orçamentária, porque a Prefeitura de Mogi não subsidia o transporte municipal.

Sobre a nova campanha, a Prefeitura, por meio da Coordenadoria de Comunicação Social, esclarece que esse é um assunto para ser discutido com toda a sociedade, já que qualquer tipo de isenção vai impactar no valor da tarifa para os outros usuários.