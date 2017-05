AACD para todos

Editorial

Pode estar perto uma resolução o grave impasse financeiro que restringiu o atendimento na Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) aos moradores de Mogi das Cruzes desde o início deste ano.

Sem contar com repasse financeiro das cidades anteriormente atendidas, a entidade se viu obrigar a cancelar os convênios que ainda permitiam a assistência a moradores de Poá e de Guararema até o final de 2016. Apenas Mogi das Cruzes continuou fazendo o repasse de R$ 1,4 milhão para o funcionamento da entidade. No passado ainda mais distante, pacientes de outros municípios também eram atendidos. Mas, as dificuldades financeiras levaram à dramática decisão que deixou órfãos pacientes que hoje podem estar desassistidos ou sendo tratados em outras clínicas, em outras cidades, sendo submetidos a desgastantes viagens.

A Câmara Técnica de Saúde mantida pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) está próxima de criar uma parceria regional que irá acabar com essa prejudicial restrição.

Importantíssima para a recuperação de uma parcela da população em recuperação de traumas e acidentes motores, a abertura da AACD à Região pode pavimentar caminho para o encontro de outras soluções regionais para deficiências comuns ao território do Alto Tietê.

Claro, desde que prefeitos eleitos honrem o compromisso firmado: essa questão mesmo da AACD acabou nesse vazio por falta do comprometimento dos gestores antigos, que sabiam da necessidade de reservar recursos para cotizar as despesas do tratamento, mas deram as costas para essa demanda.

A AACD tem capacidade para atender mais pessoas – mas, precisa de recursos financeiros para isso. Simples assim.

Muitas outras iniciativas foram tomadas por dirigentes da entidade para sanar um problema que depende do empenho político e também da pressão e participação popular.

É um desperdício contar com uma unidade de recuperação de qualidade reconhecida e com capacidade para atender mais pessoas, mas subutilizada por falta de condições financeiras. Mais do que isso: é um desrespeito com a população regional alijada do acesso a um serviço de saúde que será cada vez mais demandado por causa das previsões de aumento da expectativa de vida.

A se cumprir as expectativas do Condemat: esse consórcio regional será um grande ponto para o currículo da entidade mantida pelos prefeitos do Alto Tietê.