Artesp estuda construir acesso à Ayrton Senna no Taboão

QUADRO DESTAQUE

Técnicos da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) devem realizar um estudo em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes para construção de uma alça viária nas proximidades do trecho da Rodovia Ayrton Senna (SP-70), entre os kms 48 e 55, para acesso ao Distrito Industrial de Taboão. Outra medida anunciada ontem é o agendamento de uma reunião com a diretoria da Ecopistas – concessionária responsável pela estrada -, para os próximos dias, que deverá contar também com a presença do prefeito Marcus Melo (PSDB), para discussão do assunto.

Ontem, o diretor de operações da Artesp, Alberto Silveira Rodrigues, recebeu os deputados estaduais Luiz Carlos Gondim (Solidariedade) e Estevam Galvão de Oliveira (DEM), na Capital, que levaram a reivindicação ao Estado.

Gondim destacou a importância do Distrito Industrial para Mogi por gerar milhares de empregos e impostos, mas ressaltou a necessidade da obra para que o local prospere ainda mais, trazendo benefícios para a região e todo o Estado de São Paulo. “Sabemos que o Taboão está perdendo a instalação de diversas indústrias devido à inexistência desse dispositivo de acesso por conta da grande dificuldade na distribuição de seus produtos, que depende da construção do viaduto”, destacou, lembrando a importância da união entre os deputados do Alto Tietê e dos órgãos do Governo para garantir a conquista para a Cidade. “Temos que unir forças. Com a criação da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Industrial em 2015, conseguimos evoluir e mostrar o potencial do local”, avaliou.

Ainda na Artesp, Gondim e Estevam cobraram o início das obras da segunda alça do trecho leste do Rodoanel, em Suzano. O diretor de operações afirmou que a obra será tema da próxima reunião com os engenheiros da Agência, na próxima semana, e entrará em contato com os deputados para informar a conclusão.

Distrito aguarda nova rede de energia

O Distrito Industrial do Taboão ainda espera a conclusão dos trabalhos de reforço no sistema de distribuição de energia elétrica, prometido para dezembro do ano passado. Questionada pela Associação Gestora do Distrito Industrial do Taboão (Agestab), a EDP Bandeirante, concessionária responsável pela região, a data para término dos trabalhos passou para o final deste mês.

A empresa afirmou, por meio de nota, que o atraso ocorreu devido “à equipe técnica da concessionária viabilizar alternativas para manter o atendimento adequado e minimizar impactos aos clientes. Para isso, a obra foi postergada”.

Neste momento, as equipes da EDP realizam a substituição dos cabos existentes (cabos não isolados) por um material mais moderno (isolado e protegido) e também na construção de um novo circuito de distribuição para alívio de carga. Com essas mudanças, a concessionária informou que “espera melhorar a qualidade do fornecimento de energia”.

O presidente da Agestab, Osvaldo Baradel, avalia que o reforço será importante para diminuir as constantes quedas de energia. “Ainda temos sérios problemas relacionados às falhas no fornecimento deste serviço, mas com a conclusão dos trabalhos os problemas irão diminuir significativamente”, aposta.

Cerca de seis quilômetros de cabos serão substituídos da rotatória da Estrada do Taboão, onde há uma subestação, até a Estrada Municipal Yoneji Nakamura. Um sistema de cabeamento mais resistente é instalado, o que poderá diminuir as quedas de energia motivadas pelo contato com a vegetação. Os cabos, tecnicamente chamados de space ou compacto, são semi-isolados, mais robustos quando comparados aos existentes no local.

A EDP também irá seccionar as redes de abastecimento. Uma delas atenderá a zona rural do Taboão e um novo ramal será destinado à área industrial.

Outra medida adotada pela EDP é a instalação de três ‘religadores’, que auxiliarão no isolamento de áreas na rede de abastecimento. Assim, as possíveis quedas no abastecimento prejudicarão grupos menores.

“O Taboão também aguarda há mais de um ano, por parte da Prefeitura de Mogi, os serviços básicos de substituição de lâmpadas queimadas e instalação de outras novas em pontos críticos já informados pela Agestab, inclusive, com várias aberturas de protocolo”, destacou Baradel.