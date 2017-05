A tarde em que Mogi encurralou a polícia

Chico Ornellas

Convenhamos: Mogi é uma cidade pacata. Afora o 24 de outubro de 1930, quando partidários de Getúlio Vargas depredaram a residência do médico Deodato Wertheimer – que aqui representava o presidente deposto Washington Luiz – há pouquíssimos históricos de violência. Os protestos coletivos não costumam gerar confrontos. A isso defino como respeito às diferenças, princípio básico da civilidade.

Mas foi diferente no dia 22 de abril de 1953, 24 horas após crime que comoveu a Cidade. Na tarde anterior, um cabo da Força Pública (antecessora da atual Polícia Militar) matou, pelas costas, um menino de 14 anos que pescava, com outros dois amiguinhos, na Oca da Onça, beira do Rio Tietê. Ali a pesca era proibida. O cabo da milícia estava em patrulha de rotina com a caminhonete da Delegacia de Polícia.

Durante o enterro de Benedito Amabis (esse era o nome do garoto) o comércio fechou as portas e milhares de pessoas acompanharam o féretro por várias ruas da Cidade. Seguiam atrás todos os táxis que então havia por aqui e muitos carros particulares.

O féretro percorreu várias ruas de Mogi, como uma passeata. Veio desde a Ponte Grande, onde ocorreu o velório, na casa da família, atravessou a linha e subiu pela Barão de Jaceguai, virou à direita na Antonio Cândido Vieira e chegou ao prédio que então servia à Força Pública e Cadeia local. Ali parou pouco depois das 5 da tarde. Populares que participavam do ato devolveram a coroa de flores que o comando da 1ª Companhia Independente havia enviado, enquanto outros arremessavam pedras contra o edifício.

Seguiram então, pela Oto Unger, para o Cemitério de São Salvador. Após o enterro, centenas dos manifestantes, na volta, postaram-se de novo à frente do quartel da Força Pública, para novas demonstrações de repúdio.

Por precaução, quase todo o efetivo da força foi enviado para São Paulo, incluindo o cabo autor dos disparos. Ali ficou apenas o suficiente para garantir a segurança da Cadeia Pública. Um dos manifestantes lançou, então, um recipiente com gasolina dentro do quartel, enquanto outro ateava fogo. Foi controlado pelos poucos soldados que havia, os mesmos que tentavam acalmar os presos, temerosos do que lhes pudesse acontecer.

Para conter os populares alguns tiros de automática e metralhadora foram disparados para o alto. Apenas uma pessoa ficou ferida, de leve na perna. A vigília, entretanto, seguiu ainda por várias horas. CARTA A UM AMIGO

De D. Paulo para Mello Freire

Poucas figuras existem como eles, hoje. De um lado, o heráldico dom Paulo Rolim Loureiro, o primeiro bispo de Mogi das Cruzes, que esteve à frente da Diocese desde sua criação, em 1962 até o falecimento, em acidente de carro na Avenida Sena Madureira (São Paulo), em 2 de agosto de 1975. De outro, Manuel de Mello Freire, 2º tabelião de Mogi das Cruzes, homem formado nas regras que vigiam na primeira metade do século passado.









Com dom Paulo tive passagens inesquecíveis. A austeridade que ele cultivava nunca foi impedimento para que conversássemos sem barreiras, que não a do respeito mútuo que a educação e a civilidade impõem. Sempre houve espaço para o humor. Como em um banquete no Clube Náutico Mogiano, na segunda metade da década de 1960, em que me sentei ao seu lado. Ele, um senhor de batina; eu, um rapazola que iniciava no jornalismo, 20 anos incompletos. De entrada, serviram coquetel de camarão; perguntei-lhe ao pé do ouvido: “Como se come isto?” Respondeu-me: “É melhor ver como os outros fazem”. Retruquei: “E se ninguém souber?”

Com Manuel de Mello Freire as lembranças se perdem na pouca convivência infantil. Ele era o 2º tabelião de Mogi das Cruzes, Cidade em que meu avô materno exercia o 1º Tabelionato. Mas fica-me, ainda hoje, a figura esguia de um homem de traços fortes e permanentemente de terno e colete, manobrando uma bengala pela Rua Paulo Frontin. O cartório de Mello Freire ficava na própria Paulo Frontin, uma casa de três acessos à rua. Os dois laterais fechados durante o dia por divisórias de madeira na altura de metro e meio, encimadas por vidros fumês. O acesso central levava ao interior, onde balcões de madeira separavam os escriturários do público. Nos fundos, Manuel vivia com a esposa, seus livros e suas poesias. Entre os colegas de infância era conhecido por Manecão, apelido que a companheira abominava. Sabendo disso, os amigos que o procuravam fora do expediente cartorário e eram atendidos pela mulher, perguntavam sempre por Manecão. E ela respondia:

“Manuel meu marido não está, o cão está nos fundos; qual dos dois o senhor procura?”

Manuel de Mello Freire morreu no início de 1965. No final do ano de 1964, dom Paulo Rolim Loureiro empreendera viagem à Itália para prestar contas ao Vaticano e buscar uma congregação de freiras que substituísse as irmãs Vicentinas, que decidiram deixar a administração do Instituto Dona Placidina, instituição que coordenavam desde sua fundação. As Vicentinas foram, durante a primeira metade do século passado, mantenedoras do único colégio particular de Mogi, então funcionando no casarão da esquina das ruas Padre João e Flaviano de Melo. Foi nessa viagem à Itália que dom Paulo procurou a congregação das Irmãs Ursulinas e as convenceu a assumir do Instituto Dona Placidina. Elas chegaram em abril de 1967 para suceder as Vicentinas, que se foram em dezembro de 1966.

De volta da Itália, na escala do navio Giulio Cesare em Genova, dom Paulo Rolim Loureiro soube da morte de Manuel de Mello Freire. E enviou à sua família, num envelope em que identificava o endereço de Mello Freire, além da cidade, estado e país, apenas como “Cartório”, a seguinte correspondência:

“Genova, 7 – 1 – 965

Exma. Família Mello Freire

L.J.C.!

De regresso da Terra Santa, em Nápoles, antes da partida do ‘Giulio Cesare’, recebi a triste notícia do falecimento do saudoso amigo sr. Manuel de Mello Freire.





Com a sua morte perde Mogi das Cruzes um dos seus grandes valores, culto e benemérito filho.

Já recomendei sua alma a Deus, sufragando-a na Santa Missa.

Não podendo fazê-lo pessoalmente, apresento a toda a Exma. Família do saudoso extinto os meus mais sentidos pêsames.

Com sentimentos de amizade e estima, subscrevo-me, servo em J.C.,

† Paulo Rolim Loureiro

Bispo Diocesano de Mogi das Cruzes.”

O melhor de Mogi

A Capela de Santo Alberto, na Estrada do Beija-Flor, fraldas da Serra do Itapeti. Compõe, com a Capela de Santo Ângelo, em Jundiapeba, parte do mais rico tesouro arquitetônico da Cidade. História de mais de 300 anos.

O pior de Mogi

Chatinho esse negócio da emissão, sem controle, dos cartões do Sistema Integrado de Saúde. Fica difícil justificar, para os contribuintes de Mogi, ter mais cadastrados que a própria população.

Ser mogiano é….

Ser mogiano é… ter frequentado o restaurante Panela Preta de Kopenhagen, em Jundiapeba, ao tempo em que se podia ir lá com a família.