A Secretaria e o editorial

Cartas

Sobre o editorial “Um apelo ao bispo” (O Diário, 22/6), a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo reitera o que já foi dito enfaticamente ao jornal: a Diretoria Regional de Ensino de Mogi das Cruzes não será fechada. A Secretaria lamenta que um parlamentar propague inverdades. Ao contrário do que diz o documento divulgado pelo parlamentar, as diretorias de Ensino não serão extintas, uma vez que essas administrações regionais são necessárias para que sejam executadas as políticas educacionais do Estado. A Secretaria tranquiliza os servidores e alunos da Diretoria Regional de Ensino de Mogi das Cruzes e informa que ela não será fechada.

Assessoria de Imprensa da Secretaria

da Educação do Estado de São Paulo