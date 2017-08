Artigos

João Anatalino

Fidel Castro morreu e Cuba se viu livre do tirano que implantou na bela ilha caribenha essa utopia política que os espartanos inventaram e Karl Marx transformou numa ideia palatável para povos incompetentes que não encontram um modelo de desenvolvimento que combine progresso com liberdade. Ficou o mano Raul, mas ele também está velho e o capeta já está esquentando o tacho dele.

Tudo indica que comunismo está com os dias contados em Cuba. Ele não melhorou a vida dos cubanos nem de qualquer povo que adotou esse tipo de regime. Só serviu para dar notoriedade a um tirano. Comunismo pode até ser uma ideia romântica, inspiradora de magníficas obras literárias, como os poemas de Maiakowisky, de Pablo Neruda, a critica social de John Steinbeck em “Vinhas da Ira”, etc. Enseja até grandes aventuras no campo da política como a Coluna Prestes ou a epopeia de Emiliano Zapata na revolução mexicana de 1910.

Mas na prática essa ideologia sempre vai falhar porque o homem tem um ego. Ele torna as pessoas diferentes. E não há ideologia que as equipare. Tirania, autoritarismo, privação da liberdade e violência muito menos.

Num conto famoso chamado Animal Farm (A Revolução dos Bichos), o escritor inglês George Orwell faz uma severa crítica ao comunismo. Nesse conto os porcos comandam uma revolta numa fazenda, expulsam os fazendeiros e tomam conta da propriedade. Mas com o passar do tempo, o exercício do poder os vai transformado. Eles começam a gostar das mordomias, do luxo, das benesses que o poder lhes dá, e de uma forma natural, logo eles estão pensando e fazendo exatamente igual ao que faziam os proprietários antigos. O povo (no caso os demais bichos da fazenda, que lutaram e verteram sangue pela revolução), passa a ser apenas uma massa de manobra, carne para canhão. No final, os porcos usam black-tie, fumam charutos cubanos, bebem uísque escocês, comem com garfo e faca e andam eretos como os humanos.

Já vimos isso por aqui. O Lula e seus amigos que o digam. Orwell escreveu isso porque foi justamente o que aconteceu com os líderes russos. Isso também aconteceu em Cuba. Agora é a Venezuela que está enveredando por esse caminho. Maduro e seus asseclas já mostraram o caráter de podridão que o seu regime bolivariano hospeda. E tem gente que gostaria que esse regime fosse implantado por aqui também. É preciso tomar cuidado. Doença ruim pega.

João Anatalino e advogado