A renovação da mineração

Artigos

José Jaime Sznelwar

Em uma das minhas andanças pelo interior do Estado de São Paulo parei em uma loja que vende artesanatos de cerâmica. Lá encontro Ana Amélia, dona do estabelecimento.

Ana Amélia acompanhou no último mês nos jornais, no rádio e na televisão notícias sobre as mudanças no setor de mineração, mas não ficou claro o que está em discussão e se quem vive da mineração poderá ser impactado por essa revisão.

Em 2013 o governo federal enviou para o Congresso uma série de medidas chamada Marco Regulatório da Mineração. Esta proposta tinha em seu âmago um viés ideológico nacionalista, introduzindo uma série de procedimentos que burocratizavam e aumentavam a participação do país no risco da atividade, inibindo a participação de capitais privados nacionais e estrangeiro. Não conseguiu progredir e ficou parado.

O Congresso Nacional está discutindo neste momento três medidas provisórias que alteram diversos aspectos da atividade e consequentemente afetam produtores, consumidores e habitantes de municípios mineradores. As medidas provisórias 789, 790 e 791, representam um movimento positivo e na direção correta, ou seja, de modernização da gestão e aperfeiçoamento do setor.

Estão contempladas a criação da Agência Nacional de Mineração, substituindo o DNPM, a atualização do Código de Mineração e mudanças em critérios de apuração e alíquotas da CFEM (Contribuição Financeira pela Exploração Mineral).

Vários pontos e aspectos precisam ser debatidos e ajustados. Existe aumento de carga tributária e novas taxas, principalmente para minério de ferro. Acreditamos que possa ocorrer um aumento de arrecadação para os municípios mineradores no estado de São Paulo, mas esperamos que pelo menos algumas das medidas se transforme em lei, e a atividade de mineração se torne mais responsável nos aspectos técnico, fiscal e ambiental.

Os parlamentares, por outro lado, sabem que estão sendo acompanhados de perto por você, por mim e pela Ana Amélia. Vamos acompanhar, cobrar e principalmente participar dessa renovação da mineração. Faça a sua parte.

José Jaime Sznelwar é engenheiro de minas e subsecretário de Mineração da Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo