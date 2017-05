A realidade do tráfico de drogas em Jundiapeba

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

Há muito a insegurança das grandes cidades restringe o hábito que os mais antigos tinham de acompanhar o fim de tarde com as portas de casa abertas. O receio de invasões é algo constante, sobretudo, quando se vê surgir, quase na porta de casa, um grande ponto de consumo de drogas a céu aberto. É esta a realidade de muitos moradores de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, numa área residencial localizada entre a Avenida Lourenço de Souza Franco e a linha férrea da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Há uma grande preocupação com a presença de traficantes que tentam comercializar os entorpecentes e com os pontos de prostituição que têm se multiplicado, alguns deles, inclusive, com garotas adolescentes.

O processo de degradação daquela área teve início há pouco mais de cinco anos. A presença de dependentes químicos, contudo, aumentou ainda mais de dois anos para cá. Segundo moradores e comerciantes da região, o fenômeno é um reflexo claro do agravamento da crise econômica. O acesso aos terrenos baldios atrás dos condomínios residenciais da Lourenço de Souza Franco se dá pela Rua Áurea Martins dos Anjos, uma rua sem saída. É por lá que os dependentes entram e ficam próximos às paredes dos condomínios verticais.

Aos finais de tarde, quem passa de trem, pode visualizar alguns grupos deles por ali. Eles consomem drogas e ficam a conversar entre eles em meio a madeiras e restos de construção jogados por lá.

“Eles ficam por aqui há tempos. Alguns pedem alguma ajuda. É difícil porque a gente não fica mais com portas abertas nem durante o dia, mesmo com o portão trancado”, comentou uma dona de casa, de 42 anos, que pediu para não ser identificada. O medo é comum entre aqueles que habitam ali.

José Raymundo de Santana, presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Jundiapeba, afirma que a “Cracolândia” que surge naquele ponto do distrito é uma junção de vários fatores. “O assunto foi tratado na última reunião do Conseg ontem (ele se referia à quinta-feira, já que a entrevista foi dada na tarde de sexta). A gente pediu mais incursões da Polícia Militar no local, mas não é apenas um problema de segurança. Há fatores de saúde pública e assistência social. O que se observa é uma certa constância destes dependentes naquela região, o que gera preocupação porque a impressão que dá é que eles se concentram mais”, afirmou.

Moradores ouvidos por O Diário disseram que o local é estratégico para o consumo de droga. “É protegido, afastado. Eles ficam atentos a qualquer aproximação de viatura da polícia. O problema é a presença dos traficantes. Eles vêm, estimulam o comércio de drogas e fazem aumentar a aproximação dos dependentes. Não adianta trazer só os policiais. Precisa ser uma ação em conjunto”, observou um policial militar aposentado que reside em Jundiapeba.

O caso do distrito de Mogi das Cruzes ganhou destaque em reunião do grupo de segurança, com a presença de representantes das polícias Civil e Militar, justo no momento em que as ações tomadas pela Prefeitura de São Paulo e Governo do Estado geraram críticas de movimentos de direitos humanos e de entidades civis organizadas. Análise preliminar das autoridades de segurança da Capital mostra que a maior parte dos dependentes passou a se concentrar na Praça Princesa Isabel, no Centro, e o restante se espalhou para sete pontos da cidade.

Uma conselheira tutelar do CT de Braz Cubas, que acompanha os casos de Jundiapeba, diz que os casos do consumo de droga não são o único problema do local. “Há a prostituição infantil ali também. Jundiapeba tem vários pontos de prostituição, alguns deles ocupados por adolescentes, garotas que sequer chegaram à maioridade. Nem sempre as denúncias chegam a nós. O Conselho Tutelar acaba dependendo muito da ação policial para poder identificar possível casos de exploração sexual e de aliciamento de menores porque há uma limitação”, disse.









O jornal esteve no início da tarde de sexta no local e encontrou alguns dependentes naquela localidade, assim como algumas jovens nas proximidades de motéis às margens da Lourenço de Souza Franco. Elas aparentavam ser maiores de idade.

As secretarias municipais de Saúde e Assistência Social manifestaram-se. Por meio de nota, elas disseram que vão colocar o local na relação de visitas de agentes acompanhados de forças de segurança.

Procurada, a Polícia Militar disse que “endereçados pelo comando de policiamento territorial, são desenvolvidas diversas ações preventivas e repressivas ao tráfico de drogas diariamente em Jundiapeba, obtendo resultados positivos quanto à prisão e apreensão de drogas. Além das ações de repressão especializada, em atuação conjunta com a Secretaria Municipal de Segurança, há um trabalho focado na identificação de locais e estabelecimentos que, por sua situação ou natureza, se prestam a concentração de pessoas em atitudes suspeitas. Eventuais informações, que colaborarão com os trabalhos das polícias Civil e Militar na atuação frente ao tráfico de drogas, poderão se endereçadas ao serviço Disque Denúncia (181), não precisando o denunciante se identificar”, trouxe nota.

Olhar social

A falta de uma política preventiva para evitar o ingresso no universo das drogas estimula o surgimento dos pontos de venda e consumo de entorpecentes nas cidades, afirma a psicóloga e socióloga Marina Alvarenga.

“Os dependentes e os traficantes buscam locais com menos policiamento para ficarem. Estes locais surgem graças à falta de uma política preventiva de repressão ao ingresso no universo das drogas, além do número elevado de desemprego e baixa perspectiva de vida. As ações para controle destes espaços não podem ser higienistas, elas devem ser humanistas. Se observarmos o caso de São Paulo, o programa ‘De Braços Abertos’, da gestão do ex-prefeito Fernando Haddad (PT), era um projeto com resultados a médio e longo prazos. O prefeito João Doria tirou e cometeu uma atrocidade com a intervenção na Cracolândia. A medida atual tentou combater os resultados, mas não as causas”, afirmou à reportagem.