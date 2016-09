A partir de segunda, Guararema passa a ser comarca

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like



LUCAS MELONI

A partir da próxima segunda-feira, Guararema passa a ser comarca na estrutura divisória do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Até então, a cidade era ligada à Comarca de Mogi das Cruzes. Na prática, a mudança representa mais autonomia nas decisões dos juízes e pode diminuir o tempo dos processos, tornando mais rápida as decisões.

Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovaram a lei 1.274 e o governador Geraldo Alckmin (PSDB) sancionou a medida no início de setembro. Esta separação ocorreu graças a articulações parlamentares junto à presidência do TJ. Renato Nalini, atual secretário de Estado da Educação e ex-presidente do Tribunal, gostou da ideia porque, em visita ao Alto Tietê durante a sua presidência no órgão, constatou a situação pesada enfrentada pela Comarca de Mogi. Juízes haviam destacado a ele o número elevado de processos e a dificuldade em julgá-los em curtos espaços de tempo.





De modo geral, as cidades saem ganhando. Até aqui, alguns processos mais amplos eram repassados por Guararema para Mogi das Cruzes, já que o número de juízes é superior e a estrutura maior. A cidade tem pouco mais de 28 mil moradores, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Até agora, Guararema era foro distrital, ou seja, uma vara judiciária fora do município de Mogi das Cruzes, mas pertencente à Comarca de Mogi. Apesar de pertencerem à mesma comarca, a vara distrital de Guararema não era, de qualquer modo, subordinada às varas de Mogi das Cruzes, não havendo qualquer hierarquia entre os juízes da comarca e do fórum distrital, mas estava inserida na Comarca de Mogi. Com a elevação, Guararema passa a ser a própria comarca. Nenhum outro município será incorporado a ela”, disse a juíza Vanessa Christie Enande, diretora do fórum guararemense.

Apenas alguns casos complexos são encaminhados a Mogi como, por exemplo, homicídios, porque lá não havia tribunal do júri. O local tem um dos mais baixos índices de morte deste tipo no Estado. Em 2014, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP), foram três assassinatos. No ano seguinte houve quatro casos. Neste ano, até julho, não houve ocorrências deste gênero contabilizadas por lá.

O Fórum de Guararema já contava com um cartório de títulos, vara cível, criminal e da Fazenda Pública (com cartório próprio) e um Centro Judiciário de Soluções de Conflitos (Cejusc), entretanto, não deve contar com um cartório eleitoral, como é de praxe em cidades elevadas a comarcas. As demandas eleitorais continuarão sob responsabilidade do 319º Cartório Eleitoral, na zona central de Mogi, porque já há toda a estrutura e mapeamento da cidade definidos.

De acordo com a juíza diretora, não é possível estimar em quanto tempo os processos podem diminuir até a chegada de alguma resolução. “Isso vai depender de cada processo”, avaliou.

Vale ressaltar que neste primeiro dia de elevação à comarca, o Fórum de Guararema não deverá ter expediente porque 19 de setembro é o aniversário da cidade (118 anos), um feriado local.

A reportagem tentou contato com a direção do Fórum de Mogi das Cruzes, por meio da assessoria de imprensa do TJ, mas não obteve respostas até o fechamento desta edição.

O Fórum de Salesópolis também foi elevado à comarca, mas o impacto deve ser ainda menor que o praticado por Guararema neste processo dentro da estrutura de Mogi.