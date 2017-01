A música brega em destaque no Vasques

Caderno A - Capa

LUCAS MELONI

Muito forte nos anos 1970 e 1980, o gênero brega invade o palco do Teatro Vasques, na região central de Mogi das Cruzes, neste domingo (22), a partir das 19 horas, com o lançamento do álbum “Brega Sim, Trash Não”, de Carlos Mello. Além das 10 faixas do CD, gravado no Estúdio Municipal de Áudio e Música (Emam), o artista prepara uma seleção de clássicos do gênero para animar o público. Segundo ele, graças a internet, o movimento brega tem conseguido cada vez mais adeptos, sobretudo, porque reúne vários estilos musicais. A entrada é gratuita.

O show, conforme explica Mello, é uma lembrança do movimento brega. “O show é um resgate das músicas bregas dos anos 70 e 80. O álbum tem 10 faixas que foram escritas por mim e pelos meus parceiros Ricardo Vergueiro, Célia Fonseca e André Luiz Mello (os três da banda Big Charles) e Celso Andrade. Serão canções do álbum produzido no Emam, mas a gente vai tocar músicas que o público pede também, que já são conhecidas das pessoas que curtem o estilo brega”, explicou o músico.

Entre os sucessos que os espectadores podem esperar estão “Sandra Rosa Madalena”, do Sidney Magal, e “Eu não Sou Cachorro não”, de Waldick Soriano, além de outros. Os companheiros de Big Charles devem acompanhá-lo na apresentação de logo mais. A apresentação faz parte da programação do “Festival de Verão”, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura.

O brega é um gênero que gera discussões. O termo, especula-se, teria surgido para designar algumas casas de prostíbulos no Nordeste brasileiro. Com o passar do tempo, acabou sendo usado para classificar músicas (de sonoridades diversas) mal vistas dentro da música popular brasileira (MPB). Pode-se encontrar o samba, forró, canções românticas e até boleros tidos como bregas. O movimento, por sinal, carrega em si grandes vendedores de discos no Brasil. Reginaldo Rossi, Sidney Magal, Waldick Soriano e os Novos Baianos, por exemplo.

Segundo Mello, a internet tem conseguido atrair um público cada vez maior para o universo brega. “Acho que até cresceu em relação ao que era. A procura é grande porque há ferramentas que facilitam o acesso, como a internet. Hoje há artistas que fazem sucesso com essas músicas, como Rodrigo José, um músico de Americana (SP). Os mais novos se interessam porque o brega foge do que é o trivial hoje. Desde os anos 90, no Brasil, poucos gêneros se destacam. É o samba com o pagode, o pagode e o sertanejo ou o pop”, argumentou.

Para 2017, o músico, que completou 22 anos de carreira, quer trabalhar o álbum em apresentações por Mogi das Cruzes e até fora da Cidade. Em paralelo, ele deve lembrar os 10 anos do CD “Agora”, que ele produziu ao lado do irmão, André Luiz.

O Teatro Vasques fica na Rua Doutor Corrêa, 515, no Centro. Mais informações podem ser solicitadas pelo telefone 4798-6900.