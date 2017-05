A Mogi e seus símbolos numa visão diferenciada

Cidades, QUADRO DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

Compartilhado nas redes sociais, o vídeo Mogi Panorâmico registra uma jornada aérea por alguns dos símbolos mais significativos e belos da Cidade cumprida durante 20 dias pelo mogiano Leonardo Scavone, proprietário da Onirika Filmes, com sede num dos mais antigos prédios da região central, em frente ao Mercado Municipal. Dali mesmo, da cobertura do apartamento onde reside e trabalha, ele captou uma das imagens que mais gosta do curta de quatro minutos.

Ele estava no topo do prédio sem porteiro e de onde se tem uma bela vista da região central, quando a luz do sol quase a se por colore o mundo da maneira que os fotógrafos adoram, quando viu a chaminé da empresa de papel Bandeirante, na Vila Industrial, lançar um de seus gases aos céus. Com parte do Rio Tietê ao lado e o Ginásio Municipal Chico Nogueira, a cena identifica a Cidade.

Para esse registro, o drone de fabricação norteamericana Phantom 4 alçou voo não muito alto, coisa de 100 metros. Ele pode chegar aos 500 metros. Foi com ele que Leonardo captou o entardecer da hora mágica para quem fotografa, entre quatro e meia e seis horas, as cenas de 20 pontos visitados para a edição do vídeo.

Leonardo ia de bicicleta, seu meio de transporte, para os pontos postais mais distantes, como o Pico do Urubu. Também pinçou a vista de cima do casario das Igrejas da Ordem Primeira e Terceira do Carmo, os parques Centenário e Botyra Camorim, as regiões ocupadas a partir dos anos 1990, como a Praça Assumpção Eroles, no Nova Mogilar, conhecida como Praça do Habib’s, e outros.

O Diário pediu a ele algumas das magens preferidas, publicadas na edição de hoje.

Surpreendeu o mogiano de 30 anos, que embarca nessa semana para Berlim, onde irá fazer um curso de especialização em produção de filmes, a beleza de áreas como a região alagadiça entre o Mogilar, César de Souza e Botujuru, onde os acessos viários são entrecortados pelas faixas da rede elétrica, plantações de eucaliptos, os recortes de água do Rio Tietê.

Também a rotina silenciosa do homem que trabalhava em uma das torres de telefonia e telecomunicações instalada na região do Pico do Urubu, de onde se vê Mogi das Cruzes e o entorno num raio de 360 graus.

Criador e produtor da Onirika Filmes, mogiano de nascimento, Scavone optou por reunir imagens da Mogi bonita. “Já tem tanta coisa feia, por baixo. As pessoas estão cansadas dessa rotina triste”, comentou.

O retorno das pessoas ao assistirem e compartilharem o vídeo o animou. “Foi muito bacana porque amigos entraram em contato, pessoas que moram em outros países, como o Japão, agradeceram porque conseguiram matar as saudades”.

Sobre Mogi das Cruzes, ele destaca a boa infraestrutura, o trânsito ainda possível, diferente do encontrado em São Paulo, por exemplo, e da possibilidade de encontrar um amigo em qualquer lugar que vá.

“Aqui, dificilmente você ficará sozinho em um bar, porque ainda há essa possibilidade de se conhecer as pessoas”. Na outra ponta, ele cita a mesmice, o mercado ainda reduzido de setores como o que atua, o da comunicação e arte.

Autor de outros filmes publicitários, Scavone atua com empresas como o Clube Med Lake Paradise, o Mogi Shopping, e em projetos diferenciados, como a web série de um casal de artistas do Rio Grande do Sul, que percorre diversas cidades em uma Kombi para realizar apresentações.

O destino traçado por ele o futuro está mais ligado ao filme sobre Mogi das Cruzes: ele quer se dedicar ao curta, à longa metragem, ao cinema como arte.

Veja o filme

Com quatro minutos, o filme Mogi Panorâmico – Uma jornada aérea por Mogi reúne imagens de pontos postais a partir de um voo sobre a Cidade, vencendo algumas nuvens. A trilha musical é Superpose Unike Koala Rework. Confira o vídeo:

Drones se popularizaram com a indústria do cinema

O batismo das aeronaves de voo não tripuladas tem história. Drone, em inglês, significa zangão

– para reproduzir, o pequeno inseto de olfato e visão excepcionais, que consegue detectar a presença de uma abelha rainha virgem até dez quilômetros de distância.

Os drones foram projetados com objetivos militares, mas começaram a se popularizar nos anos 2000. Antes disso, foram valorosos para a indústria do cinema para a captação de imagens aéreas, que economizam os custos das produções. Aliás, eles reduzem custos em muitas outras áreas que passaram a utilizá-los. Uma, de destaque, é a agricultura.

Equipamentos são encontrados a partir dos R$ 1,8 mil. Na semana passada, o governo brasileiro divulgou as normas para a homologação e uso, com vistas à segurança e ao controle do espaço aéreo. Informações no site da Anatel (www.anatel.gov.br).