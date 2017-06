A luta do homem do sertão no palco do Sesi

Caderno A - Capa

O espetáculo ‘Como Nasce um Cabra da Peste’, com o grupo paraibano Agitada Gang – Trupe de Atores e Palhaços da Paraíba, baseado na obra etnográfica do folclorista e escritor pernambucano Mario Souto Maio, será cartaz hoje e amanhã, às 19 horas, no palco do Sesi. O ingresso é gratuito.

Centrado nos preparativos e procedimentos populares para o nascimento de uma criança no sertão nordestino, o espetáculo faz uma viagem às crendices, superstições, costumes e medicinas populares utilizadas no interior rural do Brasil. Com bom humor e respeito à cultura nordestina, os atores encenam, em uma espécie de ritual, como mais um ser vem ao mundo árido, hostil e pobre do sertão nordestino nas mãos de uma parteira, misto de santa e médica, temida e respeitada.

Formada por atores, arte-educadores, animadores culturais e professores de teatro, o projeto vem contribuir com a valorização da cultura popular nordestina de uma forma cômica, levando as pessoas a tirarem uma lição de vida sobre as mazelas da sociedade. A proposta também é passar ao público infantojuvenil uma reflexão das tristezas e alegrias e, principalmente, sobre a diversidade cultural.

O grupo

A Agitada Gang é uma trupe de atores, arte-educadores, animadores culturais, palhaços profissionais e professores de Teatro da Paraíba que há 30 anos vem formando plateias e desenvolvendo sua arte própria, misturando o teatro, circo, pantomima, acrobacias e muito humor. Durante este percurso na estrada, o grupo participou de vários Festivais de Teatro no País, representou o Estado em encontros de Teatro para infância e Juventude e em Festivais Nacionais de Teatro em todas as regiões do Pais.

9 e 10 de junho (sexta e sábado)

19 horas









Teatro do Sesi

Rua Valmet,171, em Braz Cubas

Informações: 4723-6900

Os ingressos serão distribuídos 1 hora antes do início do espetáculo