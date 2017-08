A indústria das multas

Editorial

Há uma conta que não fecha: o balanço das multas aplicadas a veículos que trafegam pela área urbana e por estradas do entorno de Mogi das Cruzes mostra uma distorção difícil de entender. Afinal, por qual motivo os radares do Departamento de Estradas de Rodagem aplicaram perto de 100% mais de multas em relação ao primeiro semestre do ano passado? Enquanto os equipamentos a serviço da Prefeitura de Mogi acusam redução de 10% no mesmo período.

Estatisticamente isso é inexplicável. Quando há uma corrente em determinado sentido, aquela que se opõe à mais forte é engolfada, segundo a lei primária da física. Pois os radares do Departamento de Estradas de Rodagem, operados por empresas privadas, desafiam essa lei da física em seu próprio intestino.

Na SP-066, a estrada velha São Paulo-Rio, que corta os municípios a Zona Leste de São Paulo, houve um redução em torno de 10% nas multas aplicadas, o mesmo que ocorreu com os equipamentos que operam na área urbana de Mogi, a serviço da Prefeitura Municipal.

Em contrapartida, nas estradas do entorno, o aumento no número de multas beira 100%. Foi de 15 mil no primeiro semestre do ano passado para 30 mil no mesmo período deste ano, computando-se as infrações aplicadas nos corredores Mogi-Dutra e Mogi-Salesópolis. Também na Mogi-Bertioga subiu da faixa de 5 mil para a de 10 mil.

Todos sabemos que a chamada “indústria da multa” vigora desde há muito por estas bandas, sem que haja, no sentido inverso, uma contraprestação por parte do poder público. Parte dos recursos auferidos com essas autuações deveria ser aplicado, por lei, em equipamentos de segurança viária.

Muito pelo contrário, o que o governo do Estado fez de mais recente por aqui foi desativar o destacamento de Polícia Rodoviária, que há mais de 60 anos havia em Jundiapeba. E, com isso, colocou de lado qualquer garantia aos motoristas que trafegam pelas rodovias daqui. A Mogi-Dutra é, comprovadamente, a de tráfego mais intenso na região e ali, apesar de constantes assaltos, de há muito não há qualquer fiscalização.

Quem sabe nas eleições do ano que vem possamos eleger, no Alto Tietê, deputados que se preocupem menos com a própria sobrevivência política e mais com os eleitores e seus anseios.