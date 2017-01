A incompreensão das mães

Editorial

Ao atualizar informações sobre as investigações sobre as chacinas ocorridas em bairros periféricos de Mogi das Cruzes entre os anos de 2013 e 2015, a Delegacia Seccional dá transparência a um inquérito policial que investiga a própria polícia. O que deveria ser considerado mero dever de ofício ganha relevo diante do histórico corporativismo impregnado nessa instituição.

O detalhamento do levantamento sobre o número de pessoas assassinadas confirma a gravidade do que aconteceu durante aquele período, com a morte de 24 pessoas entre 2014 e 2015 – um número que poderá aumentar se computados assassinatos suspeitos ocorridos no Jardim Camila e na Vila Natal, antes desse período. E também a demora das apurações: apenas dois anos depois são reunidos os dados sobre os inquéritos em investigação.

Na noite de terça-feira última, foi realizada uma Missa de Ação de Graças em lembrança dos dois anos da morte dos jovens dos bairros do Caputera e de duas pessoas, em Jundiapeba – um adolescente de 14 anos e um homem até hoje, não identificado pela Polícia.

Em comum, as mães unidas pela dor têm um pedido: uma explicação para tantas mortes e para a demora do poder público em estancá-las a tempo de proteger a vida das vítimas dos executores.

É duro admitir a negligência da sociedade organizada com o que aconteceu naquele período. E, além disso, não pode ser esquecido o que aconteceu em nossa Cidade. Também é necessário prestar atenção aos desafios impostos às instituições públicas. Em uma entrevista a este jornal, o promotor Leandro Lippi Guimarães previu para apenas em 2018 o julgamento dos policiais militares acusados pelas execuções. Recursos impetrados pelos defensores dos acusados atrasam o júri.

Entre falhas apontadas pelo Grupo Mães Mogianas Lutando pela Justiça, mantido pelas mães de apenas uma parte das vítimas, está a morosidade dos procedimentos investigativos – exames balísticos ainda estão sendo esperados dois anos depois dos acontecimentos, segundo afirma a professora e ex-vereador Inês Paz.

E há uma pergunta sem resposta: os sobreviventes são testemunhas sobre a participação de mais pessoas nas execuções – em algumas delas, há relatos sobre a presença de dois carros ou de um carro e uma moto usados nos ataques. Quem seriam essas outras pessoas? Elas serão denunciadas?

São as incompreensões para a morte dos filhos que mantêm a luta quase solitária das Mâes Mogianas – até agora, somente a Igreja Católica exerce o poder da escuta e do consolo a essas mulheres que se uniram numa reação corajosa contra as execuções praticadas na Mogi onde a pena de morte foi aplicada aleatoriamente contra 24 homens.