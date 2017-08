A Ilha, o Parque e a Polícia Ambiental

Informação

O vereador Caio Cunha (PV) vai sugerir ao prefeito Marcus Melo (PSDB) que transfira a sede da Polícia Ambiental de Mogi para o Parque Leon Feffer, próximo à Vila Industrial, em vez da mudança para a Ilha Marabá, como foi noticiado por este jornal, em sua edição de domingo. O vereador aponta uma série de inconvenientes para que o órgão policial ocupe o espaço junto ao Bairro do Mogilar. “Como Mogi está pleiteando a condição de Cidade Turística junto ao governo estadual, a Ilha Marabá pode ser um importante instrumento para ser explorado como polo de pesquisa, além de ser uma reserva natural, onde existem pássaros e até animais, como lagartos, cuja existência pudemos constatar, durante visita, ontem cedo ao local. A única ilha existente no Rio Tietê, na zona Leste da Capital, precisa de melhores cuidados, mas tem um potencial de visitação muito grande e, por isso mesmo, precisa ser melhor aproveitada para que alunos de várias escolas tenham acesso àquela área, para receberem informações sobre a fauna, a flora e até sobre a necessidade de despoluir o Tietê”, afirma o vereador, que aponta o local como impróprio para a Polícia, suas viaturas e outros equipamentos. Para Caio Cunha, o Parque Leon Feffer, ao contrário, dispõe de ampla área para receber a corporação, cuja presença poderia servir como inibidora para ações de vandalismo que costumam acontecer naquele local, onde, recentemente, ocorreram furtos de celulares de visitantes. Foi lá também que pessoas não identificadas atiraram milhares de lâminas de barbear, colocando em risco a segurança dos frequentadores, numa ação até hoje não solucionada pela Polícia. Além do mais, a Polícia Ambiental estaria mais próxima de uma extensa área verde, localizada nas proximidades, com entrada e saída facilitadas pela existência da Avenida Perimetral, bem ao seu lado, ao contrário do Mogilar, onde o trânsito é normalmente complicado na região de centros comerciais, hospital e de uma das mais movimentadas entrada e saída da Cidade. O vereador Caio irá encaminhar sua sugestão ao prefeito, via Câmara Municipal, durante a sessão de hoje à tarde, em conjunto com sua colega de partido, vereadora Fermanda Moreno da Silva.

Dobrada à vista

Não será surpresa para esta coluna se o vice-prefeito Juliano Abe, virtual candidato a deputado estadual pelo PSD, vier a fazer dobradinha com o deputado federal Roberto de Lucena (PV), nas próximas eleições. Os dois têm se entendido muito bem, a ponto de promoverem, juntos, nos dias 10 e 11 próximos, em Mogi, o curso de Estruturação da Gestão Ambiental Municipal.

No grito

O sistema de som ainda existe, conforme indicam as caixas acústicas lá instaladas. Mas não funciona. E os passageiros do Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, no Mogilar, são informados sobre a saída dos ônibus na base do grito pelos funcionários de cada um dos guichês das empresas de ônibus que lá operam. Uma rotina para quem usa com frequência o Terminal, mas que impressiona quem vem de fora para Mogi.

Homenagem

O ex-presidente da Fundação Instituto Anna de Moura, Adolfo Martini, será homenageado pela instituição que dará seu nome ao prédio da diretoria e núcleo de pré-qualificação profissional, localizado no Jardim Aeroporto III, em Braz Cubas. Será no próximo dia 18, às 10 horas. Martini foi o responsável pela construção do imóvel que hoje abriga 400 jovens, de 7 a 17 anos, os quais lá recebem alimentação, educação esportiva e profissionalizante, por conta da instituição.

Assombrações

A primeira parada do “Tour Assombra São Paulo”, um novo roteiro turístico que se dispõe a contar detalhes do passado da Capital usando a temática da assombração, é o casarão da Rua Major Diogo, na Bela Vista, zona central da Cidade, que pertenceu à mogiana Sebastiana de Melo Freire. Yayá Melo Freire, como era chamada, lá viveu durante mais de 40 anos, interditada, por sofrer de problemas mentais. O imóvel abriga hoje o Centro de Preservação Cultural da USP, mas foi incluído no insólito roteiro turístico.

Cotidiano



Frase

A mais triste das vidas e a mais triste das mortes são a vida e a morte do homem que não tem coragem de morrer pelo bem, quando por ele não possa viver.

Ruy Barbosa (1849-1923), jurista, político, diplomata, escritor, filólogo, tradutor e orador brasileiro