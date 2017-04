A farra foi grande

Cartas

Uma vergonha internacional! Que imagem do Brasil está sendo passada para o mundo! Que por aqui só há idiotas e um povo mentalmente lesado!

Como se permitiu que as coisas chegassem a esse ponto? Por que essas barbaridades não foram coibidas nos primeiros sinais desse assalto aos cofres públicos , tirando as chaves das mãos dos responsáveis?

Diz o dito popular que, onde há fumaça há fogo e fumaça é que não faltou!

Como essas pessoas foram eleitas e reeleitas? É evidente que alguns querem a volta, sentindo a falta do Lula, seu partido e base aliciada no poder; afinal, quem abriu as porteiras, participou, ampliou o caminho, facilitou a roubalheira, como nunca antes na história deste País?

E a cara de pau nas declarações dos ladrões “inocentes” é mais enojante ainda. Todos probos, vítimas de perseguição. Todas as doações foram declaradas e lícitas. Estão à disposição da Justiça para esclarecimentos.

Faz me rir, é evidente que sim, se não por bem, será por mal, sem opção. Quero ver lugar nas cadeias para tanta gente. Veremos muitas próstatas com problemas, aneurismas cerebrais, problemas cardíacos, para fugir das grades. Até então muito saudáveis, lépidos e saltitantes participando da roubalheira. Só problemas de visão e audição. Nada viram, nem ouviram. Claro que querem voto em lista fechada, a lista aberta do Fachin explica. E quanto ao financiamento privado das campanhas, nunca foram privados está provado, é público há muito tempo.

Quando vejo as cifras demonstradas e que ainda não se viu tudo, me dá uma angústia, um sentimento de impotência, indignação, revolta, tristeza ver em que buraco vergonhoso colocaram esse País. E as perguntas que não calam:

Quem vai sobrar para apagar a luz?

Quando, como e onde tudo isso irá parar?









Heloisa A. Martinez

heloisa_martinez@hotmail.com