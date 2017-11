Artigos

Cláudio Costa

claudio.costa@vicanholding.com

Nas últimas semanas abordamos os temas sobre Inovação Tecnológica e Sustentabilidade e hoje iremos falar sobre algo adotado em todo mundo, que é a estratégia do Oceano Azul. Não tenho dúvida que estes temas estão extremamente alinhados entre si e fazem parte do dia a dia das organizações ao redor do mundo.

Na verdade, a estratégia do Oceano Azul nada mais é do que demonstrar a capacidade das empresas em criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante.

Se imaginarmos um mundo com dois ambientes de negócios distintos, poderíamos dividi-lo em:

Oceano Vermelho : caracteriza-se por uma concorrência acirrada, onde rivais brigam arduamente por lucros cada vez menores e onde a única maneira de sobreviver é aumentando escala e reduzindo os custos como forma de sobrevivência. Pouco interessa saber quem são realmente os clientes e quais suas expectativas ao longo do tempo. Como exemplos temos algumas empresas que se perderam neste oceano como Kodak, Olivetti, Nokia, entre outras…

Oceano Azul : caracteriza-se pela capacidade de criar novos mercados onde é possível praticar um preço justo com boa lucratividade. Obviamente que a concorrência virá ao longo do tempo e corre-se o risco de tornar-se um Oceano Vermelho. Pois bem, vem daí a importância da capacidade inovadora das empresas que querem navegar neste oceano buscando incessantemente entender cada vez mais o seu cliente, criando produtos e serviços que o fazem ficar cada vez mais feliz e fiel. Temos bons exemplos como a Apple, Uber, Cirque du Soleil, entre outros.

Importante salientar que no caso do Brasil, o desafio é muito maior, principalmente pela falta de mão de obra qualificada para entender e desenvolver soluções para o mercado. Sem dúvida, isso é fruto da falta de investimento em educação e pesquisa, em alunos e também nos professores, sendo estes últimos extremamente prejudicados pela falta de políticas educacionais e baixa remuneração.

Assim, entendo que cada empresário, não importando o segmento e o tamanho do seu negócio, deve buscar sempre um ambiente de negócios onde seja possível perpetuar com sua empresa, participando de uma concorrência justa, mas lucrativa e que tenha um bom retorno sobre o capital investido.

Cláudio Costa é empresário e economista