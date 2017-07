Cartas

José Francisco Caseiro

Em algum momento, a maioria das pessoas já ouviu ou irá ouvir a expressão popular a estrada será longa, usada quando muitas etapas nos separam de um objetivo. Aqui, o propósito é enfatizar a grande distância que separa o momento atual da indústria brasileira e a retomada dos empregos.

Ainda que os indicadores mostrem que começamos a deixar o fundo do poço, com dois meses de crescimento da atividade, o estrago acumulado desde o início da recessão é grande demais para ser consertado em pouco tempo e é fundamental que a população tenha consciência disso e não se iluda achando que amanhã todo mundo estará empregado novamente.

Com otimismo, e baseado nas estimativas do mercado para o PIB (Produto Interno Bruto), serão necessários mais quatro ou cinco anos para que voltemos a ficar perto do patamar de 2014, de emprego quase pleno no País.

A indústria, que foi a primeira a sentir os impactos da crise econômica, começa a recuperar o estoque de vagas, mas de forma bastante lenta. No Alto Tietê, foram criadas 250 vagas neste ano, enquanto a perda acumulada em três anos é de 15 mil.

O delay entre a retomada da atividade e as contratações existe porque, antes de pensar em admitir, a empresa precisa constatar demanda suficiente, ter confiança no mercado e, principalmente, exaurir a estrutura atual de trabalhadores. Outros fatores entram na equação também, como a redução dos juros e a melhoria do crédito para estimular os investimentos e, consequentemente, as contratações.

Não podemos esquecer, ainda, que na crise as indústrias eliminaram qualquer resquício de ociosidade de mão de obra e vão seguir enxutas também na retomada.

Portanto, vamos comemorar as boas notícias sim, mas sem esquecer que a estrada será longa até que o trabalhador brasileiro possa respirar e ter oportunidades justas de trabalho. Não podemos perder de vista o índice de desemprego atual e o fato de que novas pessoas continuam chegando na idade de ingressar no mercado de trabalho, o que estica ainda mais o caminho que nos separa hoje da absorção plena da mão de obra.

José Francisco Caseiro é diretor do Sistema Fiesp/Ciesp no Alto Tietê