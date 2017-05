À espera do ferroanel

Editorial

A notícia poderia ser mais festejada, não fosse o histórico de construção do ferroanel, uma linha ferroviária exclusiva para o escoamento da produção industrial paulista que passará, na Região, pelos municípios de Arujá, Itaquaquecetuba, Poá e Suzano. O calendário das audiências públicas para a apresentação da obra começará a ser executado no dia 13, com uma reunião na primeira das cidades citadas acima.

A expectativa da Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A) é apresentar o projeto final no segundo semestre deste ano dos trechos Leste e Sul, que cortam o Alto Tietê.

O ferroanel espelha-se no mesmo conceito do rodoanel: será uma rota ferroviária criada para separar os ramais compartilhados por trens de carga e de passageiros.

Com a obra, o transporte de carga dará um passo gigante. Os números reais foram apresentados na semana passada. Eduardo Parente, presidente da MRS, empresa que compartilha as linhas férreas da CPTM na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), num evento realizado pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

Segundo ele, o ferroanel permitirá a retirada de 32 trens de carga que passam por dia pela linha ferroviária e a ampliação de 30 milhões para 44 milhões de toneladas de produtos transportadas.

Além da melhoria do atendimento aos passageiros do transporte ferroviário, hoje estimados em três milhões de pessoas, outro impacto será no trânsito da RMSP, com a eliminação de dois mil caminhões usados no escoamento da produção industrial atualmente.

Tudo isso é muito bom e bonito, mas o passado desse projeto não dá muitas esperanças sobre a execução da obra orçada em R$ 3,9 bilhões em curto e médio prazo. Não é de hoje que se fala sobre o fim do compartilhamento das linhas férreas.

Em 2011, um acordo firmado pelo governador Geraldo Alckmin e a ex-presidente Dilma Rousseff, previa a construção do trecho Leste e Sul até 2014. Como bem sabemos, tudo ficou na pompa, na fotografia, na promessa. E olha que, naquela época, as investigações do Mensalão eram mesmo a marolinha do que viria a ser o tsunami provocado pela Lava Jato e, nesses dias últimos, as delações da JBS.

As audiências públicas, no entanto, não podem se contaminar por esse enredo. O anel ferroviário é instrumento potente para a economia e a melhoria do trânsito na RMSP. Mas, caberá à sociedade organizada estar atenta para saber onde e como será aberto um traçado que irá impacta na vida das cidades e principalmente dos vizinhos desse futuro acesso.