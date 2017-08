A escuridão na Praça

Cartas

Com toda razão, os ambulantes da Praça Oswaldo Cruz cobram as providências da Prefeitura contra os apagões que começaram a registrados num dos espaços públicos mais movimentados do Centro, ponto de passagem de milhares de moradores de bairros como o Mogilar e a Vila Industrial, além de trabalhadores e passageiros dos trens.

Primeiro, o local perdeu a base policial, um duro golpe para a segurança da região central. A presença de policiais não resolvia todos os problemas, como bem sabemos, mas seguramente contribuía para inibir a atuação marginal.

Nos últimos dois meses, o sistema de iluminação começou a ser marcado pelos apagões provocados, ao que parece, pela sobrecarga do uso da rede compartilhada pelos ambulantes. Esses trabalhadores estão ali porque possuem licença e o governo municipal tem obrigação de prover as condições de trabalho deles, ou orientá-los sobre a forma correta para obter a energia elétrica.

Quanto mais esse problema se prolongar, mais a Praça Oswaldo Cruz seguirá atraindo marginais e desocupados. Os tempos mudaram, mas a máxima não: a ocasião faz o ladrão, e, no nosso caso, também o desocupado, a cometer pequenos furtos e promover desordens públicas.

Na semana passada, os ambulantes viram – e nada puderam fazer – duas moças agredindo e assaltando uma idosa. Se durante o dia, o local não é lá um oásis de boa convivência, imagine às escuras e sem um bom policiamento preventivo.

Não temos dúvidas de que a presença dos ambulantes é algo favorável para vitalizar um espaço público. Mas, para isso surtir efeitos positivos, com a atração de consumidores, a praça tem de ser praça, um local para a convivência agradável e com o conforto mínimo, limpeza e iluminação.

Durante o dia, as nossas praças são muito movimentadas. À noite, sobretudo no Centro, o cenário muda completamente de figura com o fim do horário de expediente bancário e comercial, e a permanência de pouquíssimos estabelecimentos abertos. Todo centro de cidade, aliás, é assim.

O que fazer para mudar isso? A resposta exige do poder público e das entidades comerciais e o recém-criado Movimento Viva o Centro ação: há de se buscar meios de promover outros usos e ocupações da região central, especialmente nas proximidades da Estação Ferroviária e dos terminais de ônibus, que recebem passageiros até o final da noite.

A degradação desses espaços tem tudo a ver com a maneira como Centro vive, a partir das 18, 19 horas, quando as lojas baixam as portas. Quanto mais vazio, mais inseguro o Centro se torna. E, sem luz, nem se fala.