A difícil divisão dos partidos entre candidatos

Informação

Arranjos partidários feitos de última hora, nas eleições municipais passadas, já começam a refletir na composição das futuras candidaturas a deputado, para o pleito do próximo ano. Aparentemente, a maior dificuldade a ser encarada pelas lideranças partidárias é adequar as peças de um verdadeiro jogo de xadrez que se formou a partir da existência de mais de um virtual candidato num mesmo partido. Comecemos pelo PSDB, onde estão filiados os prováveis candidatos a deputado estadual, vereador Claudio Miyake e o secretário municipal de Saúde, Teo Cusatis. Além de estar há mais tempo no partido que Cusatis, Miyake tem procurado se aproximar ao máximo de Geraldo Alckmin e, segundo informações, não esconde de ninguém que poderá sair candidato “a pedido do governador”. Isso significa que Cusatis, antigo aliado do ex-prefeito Marco Bertaiolli, poderia se abrigar no PSD para uma possível dobradinha com o amigo e provável concorrente a deputado federal. Só que neste partido já desponta um outro provável candidato a estadual, o atual vice-prefeito, Juliano Abe. Ao contrário do PSDB, a aliança com Bertaiolli aumenta consideravelmente as chances de Cusatis obter a legenda do PSD para a futura campanha. E não é à-toa que já prevendo possíveis turbulências, o ex-prefeito Junji Abe, que também integra o partido ao lado de Juliano, já estaria buscando se assegurar de uma legenda que possa abrigar o filho candidato e, quem sabe, até mesmo uma possível dobradinha com ele para deputado federal. Essa legenda seria o PTB, do deputado Campos Machado, com quem Junji sempre manteve muito bom relacionamento. Nos meios políticos, já se fala até mesmo ter havido uma recente conversa entre ambos, não se sabendo se o assunto abordado foi mesmo a questão de vagas para prováveis candidaturas. Junji e Juliano ainda têm como opção o PMDB, caso o comando do partido esteja disposto a romper de vez com o grupo situacionista na Cidade. De qualquer forma, ainda não se tem uma definição do quadro partidário para tantos candidatos em algumas legendas. O retorno de Bertaiolli da viagem pelo Caminho de Compostela deveria ser o início do processo de definições. Até agora, no entanto, tudo continua sendo aquecido em fogo brando, o que indica que mudanças não estão assim tão perto de acontecer, como seria de esperar.

Estudos

“Humanidades: a diferença que transforma”, será o tema deste ano da Jornada de Estudos Avançados, promovida pela Loja Maçônica “Cavaleiros do Alto Tietê”, no próximo dia 30, a partir das 8 horas, no Auditório Vip da UBC. Anteriormente restrito a maçons, a próxima edição será abertura ao público interessado no assunto. O palestrante Eduardo Zugaib fará a exposição principal, antecedendo aos seis presidentes das lojas maçônicas da Cidade. Inscrições podem ser feitas até o dia 26, ao custo de R$ 40.

Informática

Uma parceria entre o Judiciário e a Associação de Assistência e Orientação à Criança e ao Adolescente “Caminhando Juntos”, de Salesópolis, está promovendo o Projeto Informática, que proporciona inclusão social e uso do computador como ferramenta de trabalho, integração e conscientização no uso das redes sociais. O programa atende a crianças e jovens entre 9 e 17 anos, que participam de oficinas duas vezes por semana. A iniciativa é beneficiada por recursos provenientes da aplicação de pena de prestação pecuniária nos processos da Comarca de Salesópolis.

Via internet

O portal Igreja na Mídia, ligado à Diocese de Mogi das Cruzes, promete fazer a transmissão ao vivo, pela internet, de todas as missas da Festa de Santana, iniciada durante a tarde de ontem. As celebrações, a partir das 19 horas, na Catedral de Santana terão um religioso a cada dia, sendo que na quinta-feira, será dia de o padre cantor, Alessandro Campos, garantir audiência à transmissão. As solenidades poderão ser acessadas pelo endereço www.facebook.com/igrejanamidia/ .

Em campanha

Eleito pela primeira vez no pleito passado, Edson Santos (PSD) tem se mostrado mais um vereador de rua que de gabinete. Daqueles que procuram resolver problemas específicos de determinados pontos da Cidade, muitas vezes servindo como intermediário de contatos entre moradores dessas localidades e o prefeito Marcus Melo (PSDB), em reuniões por ele agendadas. Quem conhece Santos de perto, garante que sua campanha eleitoral ainda não terminou. Segundo consta, o vereador emendou o seu trabalho com a busca de votos em favor da candidatura de seu aliado, o ex-prefeito Bertaiolli, a deputado federal.

Cotidiano



Frase

Está bem. Deus é brasileiro. Mas pra defender o Brasil de tanta corrupção só colocando Deus no gol.

Millôr Fernandes (1923-2012), desenhista, humorista, dramaturgo, escritor, poeta, tradutor e jornalista brasileiro