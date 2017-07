A difícil alta médica para pacientes do HC de Suzano

Informação

Há 3 mil dias, o cearense Edione Ferreira, 33 anos, ocupa um dos leitos do Hospital Auxiliar de Suzano, unidade de recuperação de pacientes do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele está tetraplégico desde os 25 anos, quando, em agosto de 2009, se meteu numa briga de rua para defender um amigo. Todos estavam embriagados e ele acabou levando um tiro que atravessou seu pescoço e deixou o resto de seu corpo imobilizado. Após receber o disparo de revólver, ele praticamente “apagou” e só acordou no Hospital, em São Paulo, onde permaneceu por dois meses, até ser transferido para Suzano. E é lá que se encontra há praticamente oito anos, sem poder voltar para sua casa, no Ceará, mesmo já tendo recebido alta médica há três anos. Na casa falta toda a infraestrutura necessária, como adaptações em quarto e banheiro, além da instalação de um respirador mecânico, já que ele depende desse aparelho para respirar. Sua família não tem condições de arcar com todos esses gastos. A história de Edione foi contada na edição de ontem do Estadão, pela repórter Fernanda Bassette, para ilustrar os resultados de uma pesquisa inédita sobre o hospital suzanense, feita entre os anos de 2011 e 2014, para identificar as razões pelas quais pacientes são mantidos lá por muito tempo, ocupando leitos que poderiam estar sendo usados por outros necessitados. O estudo avaliou que das 822 internações do período, 57% dos internados que tiveram alta não foram embora imediatamente. O tempo médio entre a alta e saída foi de 19 dias, embora alguns casos alcançassem mais de 600, índice de atraso seis vezes maior que na Itália, por exemplo. Os motivos principais: falta de transporte da família (40%), ausência de ambulância (15%), deficiência de suporte na rede básica de saúde (13%), resistência dos familiares em tirar o paciente (12%) e adaptações/reformas em casa (9%). O HC de Suzano é o único do Estado exclusivo para atendimentos a pacientes que necessitam de internações prolongadas, mas a presença de pacientes além do tempo previsto é um sério complicador para a administração, que já chegou a recorrer até à Justiça para remover doentes. Uma situação complicada e sem solução aparente no curto prazo.

Tênis

É de Mogi das Cruzes a primeira brasileira a disputar uma Surdolimpíada, competição mundial para deficientes auditivos, que está acontecendo na Turquia. A tenista Mariana Teles Matias, 26 anos, é filha de Márcia e Eugenio Matias, que foi chefe do Cartório Eleitoral de Mogi por muitos anos. A ex-aluna do Colégio Estrutural começou a carreira aos 10 anos, após superar dificuldades causadas por uma severa deficiência auditiva. Ela se preparou para a competição em Londrina (PR) e estreou contra uma atleta da Grécia.

Maconha

Um veículo Nissan Versa, com placas de Mogi das Cruzes, dirigido por um jovem de 23 anos, levando no porta-malas 510 quilos de maconha, foi detido pela Polícia Rodoviária Federal, na última terça-feira, em Ponta Porã. Segundo o jornal Agora MS, o condutor cujo nome não foi revelado, alegou que os documentos que portava eram falsos e que havia viajado de ônibus até aquela Cidade para buscar o veículo já carregado com a droga, recebendo pelo trabalho R$ 1,41 mil, que estavam em seu poder. Ele, o carro e carga foram levados para a Polícia Federal de Mato Grosso do Sul.

Ilha Grande

O ex-vereador Luiz Alves Teixeira encaminha o seguinte comentário à coluna: “De forma simplista e sem ideias mirabolantes, minha esposa comenta sobre a grande população nos presídios, indagando por que não utilizar o Presídio da Ilha Grande, que já foi de segurança máxima e mantém ainda uma estrutura prisional. De lá, ninguém se atreveria a fugir, salvo se contar com descuido (ou facilitação) da segurança.”

Aplicativo

O maratonista e personal trainer, Rogério Sthanke, formado em Educação Física pela Universidade de Mogi das Cruzes, consegue treinar pessoas, simultaneamente, no Brasil, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, Chile, Emirados Árabes e Arábia Saudita. Graças a um aplicativo por ele desenvolvido e que oferece serviços de condicionamento físico. O projeto se chama Sthanke Trainer e ele mantém uma assessoria online via aplicativo. Há um mês, lançou outro aplicativo, o ST Pro, com treinos já prontos.

Cotidiano



Frase

É preciso ser forte e consequente no bem, para não o ver degenerar em males inesperados.

Ruy Barbosa (1849-1923), jurista, escritor, orador e político brasileiro