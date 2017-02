A “derrama” do início do ano

Artigos

Na minha casa há uma caixa de correspondência, que não me dá nada de bom. Há um adesivo escrito “Proibido Propaganda”, mas até a Prefeitura descumpre a lei, enviando um “jornaleco” de propaganda política. Mensalmente chegam: extratos bancários (triste); faturas de cartões de crédito (altas); contas de água; luz; telefone; etc. Às vezes multas (única indústria em crescimento). “De amargar” são intimações da Receita Federal, que tem a ousadia de chamar de contribuinte, pois o correto é esfoliado. Saudades dos tempos que recebia cartinhas perfumadas de namoradas.

No início do ano a caixa se transforma em pesadelo.

Em janeiro o “IPVA”. Imposto injusto, pois quanto mais novo o veículo, mais caro o tributo, quando deveria ser o contrário, para incentivar as aquisições de veículos mais modernos, seguros e menos poluentes (muitos não concordam). Mas não é só. Além de pagar o IPVA, o cidadão “morre” com pedágios e taxa de licenciamento anual, com um inútil seguro obrigatório. Muitos, para pagarem menos IPVA, registram os veículos em outros estados (com alíquotas menores), praticando crimes de falsidade ideológica. Há também aqueles que valendo-se de “brechas” legais (e “otras cositas mas”), obtêm carteiras de deficientes físicos (ou seria deficientes morais?), para não pagarem o tributo.

No final de janeiro o carnê do IPTU, que também é injusto, pois os terrenos vazios deveriam pagar mais, para evitar a especulação; deveria haver um incentivo para os imóveis bem cuidados…

Em março a declaração de imposto de renda. O mais injusto dos tributos, pois incide somente na classe média assalariada.

Esses dias ao receber os carnês do IPVA e do IPTU recordei da história do Brasil e da “Derrama”, que era um imposto cobrado pela Coroa Portuguesa, no Brasil Colônia. Consistia o tributo em um pagamento mínimo, pela extração de ouro. Como as minas estavam esgotadas, os mineradores não conseguiam pagar. Daí surgiu a “Inconfidência Mineira”.

Penso que diante de tanta malversação do dinheiro público e da crescente carga tributária, é hora de uma “Inconfidência Brasileira”, através da arma letal contra péssimos governantes, que é o voto.

Perseu Gentil Negrão é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo.