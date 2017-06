A cultura nos bairros

Editorial

Lançado ontem, o Programa de Fomento à Arte e Cultura (Profac) propõe a descentralização dos eventos culturais, levando-os para os bairros. O primeiro recurso é tímido, quando se considera o público-alvo a ser atendido. Mogi possui cerca de 300 bairros e vilas. Mas, a ideia de universalizar o acesso à arte e ao entretenimento é ótima.

Reside na periferia a população que não tem condições financeiras para um programa cultural mesmo os de preços populares e nem o acesso à agenda desenvolvida nos polos centrais, onde, uma cartela mais consistente de atrações alcança uma parte dos mogianos.

Serão apenas R$ 200 mil, a serem distribuídos entre 19 projetos de artes cênicas, festivais, literatura, cinema, artes plásticas, dança e patrimônio. É pouco, sabemos, porém já é alguma coisa, uma necessária gota nesse oceano. Na distribuição dos recursos públicos, a Cultura sempre está na lanterna. Não é de agora.

A decisão do governo municipal de levar essas atividades aos bairros terá ainda mais valor se agregar valores que possa recuperar a “cultura de bairro”, da vivência comunitária, e favorecer a convivência e a descoberta de talentos de diferentes idades. A conversa entre o novo e o antigo pode ser salutar para melhorar a vida na Cidade.

Muito perde Mogi das Cruzes com a descontinuidade de iniciativas que visavam levar a arte para os bairros, proposta feita de maneira mais concreta pela primeira vez durante a administração do ex-prefeito Antonio Carlos Machado, quando era secretário municipal de Cultura, o professor Armando Sérgio da Silva. Mais recentemente, outro baque em comunidades com alguma tradição de cultura popular foi a suspensão dos desfiles de Carnaval.

Lançado o fomento, a expectativa é de se atingir o que assim descreveu o secretário municipal de Cultura, Mateus Sartori: “O objetivo do Profac é fazer com que as pessoas de Jundiapeba, lá no futuro, produzam as suas próprias peças, mas até lá, a população de Jundiapeba precisa ver, receber produções para saber como funciona esta sistemática”. Defendemos essa visão.

Os primeiros projetos terão a oportunidade de ir além do que levar um espetáculo ou uma oficina a uma praça ou centro comunitário. Escolhidos para esse norte, eles podem despertar o gosto pela cultura e pela arte, dentro do quintal dos bairros, e ainda instigar a convivência entre as pessoas, despertar o zelo por quem mora numa mesma região e até lutas de interesses comuns. Um exemplo: melhorar a rede de proteção à criança e ao jovem, por meio da cultura. Ações dessa natureza podem render muito à luta por pacificar e melhorar a qualidade de vida na Cidade.