A condenação de Lula

Mais um fato desabonador e devastador para o currículo e carreira política de Lula! O juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba finalmente condena o ex-presidente a 9 anos e 6 meses de prisão, por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, como comprovado na compra e reforma do luxuoso apartamento tríplex de frente para o mar no Guarujá (SP). Eu só não entendi bem, porque que o juiz Moro não decretou sua prisão, quando diz que é para “evitar certos traumas”… De qualquer forma, o Lula, que gosta de se vangloriar por insignificâncias, agora poderá dizer, em alto e bom som, que é o primeiro ex-presidente na história desta maltratada Republica, a ser condenado à prisão! E se os advogados de Lula, como afirma o magistrado, sempre se utilizaram da tática da intimidação, a decisão de Moro, está calcada com provas robustas fornecidas pela delação de Léo Pinheiro, ex-dirigente da empreiteira OAS, que também está preso! Porém, o Lula que se cuide, se aproxime mais do “Papai do Céu”, porque pela quinta vez réu na Lava Jato, nos próximos meses poderá amargar mais quatro condenações… Um fato a ser comemorado é que, se hoje vivemos uma crise política com reflexos danosos para a nossa economia, com seus quase 14 milhões de desempregados (legados do PT), por outro lado nos conforta a condenação de mais um corrupto que desviou recursos dos contribuintes, como fez o Lula da Silva.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com